  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

8 Aralık devrimi sonrası.. İşte Türkiye'den ayrılan Suriyeli sayısı

Sudan’da sessiz soykırım: Faşir’den kaçanlar işkence ve katliamı anlatıyor

Bakanlık Teminat Bilgi Sistemi'ni kullanıma açtı! Türkiye'ye duyurdular! Gümrüklerde yeni dönem

Skandal İddia: Türkiye’ye göçmen olarak gelen 15 milyon Yahudi var! Biz onları hem Türk hem de Müslüman olarak tanıyorduk

İzmir’de Çıplak Ayak İsyanı! Tugay: “Aile İçi Sorun Gibi Görün…”

Cumhuriyet yine zikzak çizdi! Bir yanda 'papazlara dikkat edin' bir yanda 'Ekrem'i kurtarın'

Türkiye-Macaristan arasında önemli adım! Bakan Bolat: Hedef 6 milyar dolar diyerek duyurdu!

Bakan Fidan'dan Suriye'ye Güçlü Destek Mesajı: "Yıkımın yarasını saran kardeşlerimizin yanındayız!"

CHP’li Bahar Feyzan'dan "CHP'yi Ele Geçirme" planları "100 Yıllık CHP'yi parayla aldık diye sevindiler"

Rakka’da SDG zulmü! “Kutlama Hakkımızdır” Diyen sivile gözaltı!
Dünya ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Suriye'ye destek mesajı
Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Suriye'ye destek mesajı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Suriye'ye destek mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin birinci yıl dönümü ve 8 Aralık Suriye Hürriyet Günü münasebetiyle Suriye yönetimine ve halkına ABD olarak verdikleri desteği yineledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD merkezli X sosyal medya platformundan Suriye'deki devrimin birinci yıl dönümüne ilişkin bir açıklama yayımladı.

SURİYE HALKI YENİ BİR SAYFA AÇTI

Rubio, 8 Aralık Suriye Hürriyet Günü ve Esed rejiminin devrilmesinin birinci yıl dönümü münasebetiyle yaptığı açıklamada, Suriye halkının tarihinin yeni bir sayfasını açtığını belirtti:

"Bir yıl önce Suriye halkı tarihinde yeni bir sayfa açtı. Bugün, Suriye hükümeti ve halkının Suriye'nin geçiş sürecinde attığı önemli adımları ve uluslararası ortakların desteğini takdirle karşılıyoruz."

Suriye halkının direncini saygıyla karşıladıklarını vurgulayan Rubio, Ahmed Şara yönetimine verdikleri desteğe ilişkin, "Azınlıkları da kapsayan, tüm komşularıyla barış içinde yaşayan, barışçıl ve müreffeh bir Suriye'ye desteğimizi yeniden teyit ediyoruz," değerlendirmesini yaptı.

ABD KONGRESİNDEN SURİYE DEVRİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Öte yandan ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi üyeleri de yazılı bir açıklama yaparak Suriye devriminin birinci yıl dönümüne ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Komite Başkanı Cumhuriyetçi Jim Risch ve kıdemli üye Demokrat Jeanne Shaheen imzasıyla yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün, Suriye halkının Esed rejimini devirdiği ve 50 yılı aşkın süren acımasız otoriter yönetimi sona erdirdiği günün birinci yıl dönümü. Esed'in baskısına karşı Suriyelilerin gösterdiği güç ve direnç, Suriye halkı için daha iyi bir gelecek için koşulları yarattı. Bu olağanüstü başarı, bize özgürlüğün zulüm karşısında kazandığı zaferi hatırlatıyor ve Orta Doğu'da daha büyük bir barış için umut veriyor."

Senatörler ayrıca, Suriye Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımların kaldırılmasına destek verdiklerini ve Suriye halkının refahı yönünde çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

 

Bakan Fidan'dan Suriye mesajı
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı

Gündem

Bakan Fidan'dan Suriye mesajı

Bakan Fidan'dan Suriye'ye Güçlü Destek Mesajı: "Yıkımın yarasını saran kardeşlerimizin yanındayız!"
Bakan Fidan'dan Suriye'ye Güçlü Destek Mesajı: "Yıkımın yarasını saran kardeşlerimizin yanındayız!"

Gündem

Bakan Fidan'dan Suriye'ye Güçlü Destek Mesajı: "Yıkımın yarasını saran kardeşlerimizin yanındayız!"

Bir yıl sonra büyük geri dönüş: 3 milyon Suriyeli evine kavuştu
Bir yıl sonra büyük geri dönüş: 3 milyon Suriyeli evine kavuştu

Dünya

Bir yıl sonra büyük geri dönüş: 3 milyon Suriyeli evine kavuştu

TSK Suriye’ye üç koldan girdi! Türk askeri Afrin, Rasulayn ve Halep'in kuzeyinde. "PKK’nın Suriye Kolu Çöküşün Eşiğinde
TSK Suriye’ye üç koldan girdi! Türk askeri Afrin, Rasulayn ve Halep'in kuzeyinde. "PKK’nın Suriye Kolu Çöküşün Eşiğinde

Gündem

TSK Suriye’ye üç koldan girdi! Türk askeri Afrin, Rasulayn ve Halep'in kuzeyinde. "PKK’nın Suriye Kolu Çöküşün Eşiğinde

Suriye devrimi: Suriye'de onlarca yıllık baskıyı bitirdi diyen Guterres, Benin'deki darbe girişimini kınadı!
Suriye devrimi: Suriye'de onlarca yıllık baskıyı bitirdi diyen Guterres, Benin'deki darbe girişimini kınadı!

Dünya

Suriye devrimi: Suriye'de onlarca yıllık baskıyı bitirdi diyen Guterres, Benin'deki darbe girişimini kınadı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23