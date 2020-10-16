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Dünya ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan 'Kapalı Maraş' açıklaması
Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan 'Kapalı Maraş' açıklaması

KKTC'de 46 yıl sonra 'Kapalı Maraş'ın açılması uluslararası kamuoyunda yankılarını sürdürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Maraş'ın açılması kararının geri alınması çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 23:06:00 - 2020-10-16 23:10:25
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan 'Kapalı Maraş' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides'ın telefonda görüşerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde bulunan Kapalı Maraş'ın açılması konusunu ele aldıkları bildirildi.

Pompeo ile Rum mevkidaşı 'Maraş'ı görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus tarafından yapılan açıklamada, Pompeo ve Christodoulides arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin detaylar paylaşıldı. Pompeo'nun görüşmede Kapalı Maraş'ın 46 yıl sonra bir bölümünün halkın kullanımına açılmasından duyduğu endişeyi dile getirdiği belirtilen açıklamada, "Bakan Pompeo, bu kışkırtıcı adımın 550 ile 789 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararlarına karşı olduğu ve uzlaşma görüşmelerine yardımcı olmayacağını ifade etti." değerlendirmesinde bulunuldu. 

Maraş kararının geri alınmasını istediler

Bununla birlikte Pompeo'nun Maraş'ın açılması kararının geri alınması çağrısı yaptığı belirtilen açıklamada, BMGK'nin 9 Ekim’deki Maraş toplantısını ve başkanlık açıklamasını hatırlattığı kaydedildi.

Açıklamada, "ABD, adayı iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon olarak yeniden birleştirmek için tüm Kıbrıslılara ve tüm bölgeye fayda sağlayacak kapsamlı bir çözümü desteklemeye devam ediyor." ifadesi kullanıldı. 

'Kapalı Maraş' 46 yıl sonra halka açıldı

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 6 Ekim'de Ankara ziyareti sırasında Maraş'ın açılmasına dair hazırladıkları yol haritası doğrultusunda çalışmaları bir aşamaya getirdiklerini ve ilk somut adımı attıklarını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kapalı Maraş'la ilgili "Maraş'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağı olduğu tartışmasız bir gerçektir. Buradaki tasarruf hakkı da Kıbrıs Türk makamlarına aittir." açıklamasında bulunmuştu.

8 Ekim'de 46 yıl sonra bir bölümünün halkın kullanımına açılan Maraş, bölge halkı tarafından yoğun ilgi görüyor.

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Yorumlar

deniz

SANA MI SORACAĞIZ POMPEO !!! GİT AZCIK ZAYIFLA YEMİŞ YEMİŞ DOMUZ GİBİ OLMUŞSUN
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