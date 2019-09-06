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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan İran açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’ın Nükleer anlaşma taahhütlerini azaltmada üçüncü adıma geçeceklerini duyurmasıyla ilgili “bunun kabul edilemez” olduğunu açıkladı.

06 Eylül 2019 Cuma 23:20
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan İran açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’ın Nükleer anlaşma taahhütlerini azaltmada üçüncü adıma geçeceklerini duyurmasıyla ilgili “bunun kabul edilemez” olduğunu açıkladı.


ABD’de katıldığı bir radyo programında konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Avrupa ile bugün veya yarın için olumlu bir sonuca varacaklarını düşünmediğini söyleyerek İran’ın Nükleer anlaşma taahhütlerini azaltmada üçüncü adıma geçeceklerini duyurması hakkında değerlendirmede bulundu. Bu azaltmanın kabul edilemeyeceğini belirten Pompeo, “Daha dün daha fazla araştırma yapmaya ve nükleer silahlarını geliştirmeye devam edeceklerini duyurdular. Bunlar kabul edilemez” dedi. ABD’nin İran’dan teröre verdiği desteği kesmesini istediğini belirten Pompeo, “ Aylardan beridir Başkan Trump, İran ile herhangi bir ön koşul olmaksızın görüşmekten memnun olacağını söylüyor. Ama bizim bu konuşmalardan çıkardığımız şey ise çok açık”ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 23:20
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