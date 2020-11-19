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Aktüel ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Golan Tepeleri'ni ziyaret edeceğini açıkladı
Aktüel

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Golan Tepeleri'ni ziyaret edeceğini açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: - Bugün Golan Tepeleri'ni ziyaret edeceğim. Bu bölgede İsrail'in egemenliğini tanıma kararı gerçeğe uygun olduğu için Başkan Trump tarafından alındı" - "Kudüs şehri İsrail'in başkenti kabul edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin bunu onlarca yıldır yapmamış olması delilik" - "Ayrıca Dışişleri Bakanlığı uzun süredir yerleşim yerleri hakkında yanlış bir görüşe sahipti ama bugün Dışişleri Bakanlığı yerleşimlerin uygun bir şekilde devam edebileceği fikrinin arkasında duruyor"

Yeniakit Publisher
2020-11-19 15:44:00 -
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Golan Tepeleri'ni ziyaret edeceğini açıkladı

KUDÜS (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, gece saatlerinde İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, Mescid-i Aksa'nın güneyinde bulunan Silvan beldesine gittiğini ve bugün de Golan Tepeleri'ni ziyaret edeceğini ifade etti.

Batı Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Pompeo, "Geçtiğimiz gece Davud (Silvan) şehrine gitme fırsatı yakaladım. Bugünse Eski Şehir'e (Doğu Kudüs) bakan bir yerde buluşuyoruz." dedi.

- "ABD'nin Kudüs'ü yıllardır İsrail'in başkenti olarak tanımaması delilik"

İsrail'i "Yahudi halkının vatanı’’ olarak niteleyen Pompeo, "Kudüs şehri İsrail'in başkenti kabul edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin bunu onlarca yıldır yapmamış olması delilik. Büyükelçiliğimizi Kudüs'e taşıdık. Bu doğru ve adil" değerlendirmesinde bulundu.

Pompeo ayrıca, "Bugün Golan Tepeleri'ni ziyaret edeceğim. Bu bölgede İsrail'in egemenliğini tanıma kararı gerçeğe uygun olduğu için Başkan Trump tarafından alındı." şeklinde konuştu.

Washington'un 19 Kasım 2019'da yayınlanan ve işgal altındaki Filistin topraklarında yerleşim yerlerini yasa dışı olarak nitelendirmeyen kararına işaret eden Pompeo, "Ayrıca Dışişleri Bakanlığı uzun süredir yerleşim yerleri hakkında yanlış bir görüşe sahipti ama bugün Dışişleri Bakanlığı yerleşimlerin uygun bir şekilde devam edebileceği fikrinin arkasında duruyor." ifadelerini kullandı.

Pompeo, İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin normalleşmesine değinerek, "İbrahim anlaşmalarının (normalleşme anlaşmaları) sürecinin devam edeceğinden eminim." dedi.

- İran'a baskı sürecek

Pompeo, ABD yönetiminin İran'a baskı yapmaya sürdüreceğini de vurguladı.

İsrail ve Lübnan arasındaki su sınırlarının belirlenmesine yönelik müzakerelerin başarılı olacağına dair umudunu dile getiren Pompeo ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın "İsrail'e Yaptırım ve Boykot Hareketi"ni Yahudi karşıtı bir örgüt olarak tanıdığını söyledi.

Basın toplantısında konuşan Binyamin Netanyahu ise, ABD Başkanı Trump'a ve ABD yönetimine, İran'a baskı yaptığı için teşekkür etti.

Netanyahu ayrıca normalleşme anlaşmalarının Trump yönetimi sayesinde yapılabildiğini belirtti.

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