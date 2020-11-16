ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'ye geldi
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İstanbul'a geldi. Pompeo'nun kritik görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İstanbul'a geldi. Pompeo'nun kritik görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.
Pompeo geçen hafta yaptığı açıklamada,kapsamlı bir yurt dışı gezisine çıkacağını kaydederek, "Cuma gününden itibaren Fransa, Türkiye, Gürcistan, İsrail, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a gideceğim. Görüşmelerimizde ülkelere göre birçok konuyu ele alacağız." demişti.
3 Kasım'da yapılan ABD Başkanlık seçimlerinde Başkan Donald Trump, yarışı Demokrat rakibi Joe Biden'ın gerisinde tamamlamıştı.
Halen hukuki adımlarına devam eden Trump, Savunma Bakanı Mark Esper'i dün görevden almıştı.