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Aktüel ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: "ABD, Mali'deki ayaklanmayı güçlü biçimde kınıyor."
Aktüel

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: "ABD, Mali'deki ayaklanmayı güçlü biçimde kınıyor."

Yeniakit Publisher
2020-08-19 18:01:22 -
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: "ABD, Mali'deki ayaklanmayı güçlü biçimde kınıyor."
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