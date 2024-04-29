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Dünya ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi Arabistan’dan sonra Ürdün ve İsrail'i ziyaret edecek
Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi Arabistan’dan sonra Ürdün ve İsrail'i ziyaret edecek

Yeniakit Publisher
2024-04-29 06:38:00 -
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi Arabistan’dan sonra Ürdün ve İsrail'i ziyaret edecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Suudi Arabistan'dan sonra Ürdün ve İsrail'i ziyaret ederek Gazze'de rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkesin sağlanmasına yönelik temaslarda bulunacağı bildirildi.

Diplomatik temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan’a giden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın sonraki durakları belli oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Blinken’ın çarşamba gününe dek sürecek Orta Doğu turu kapsamında Ürdün ve İsrail'i ziyaret edeceği bildirildi.

Gazze'de rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkesin sağlanmasına dönük çabaları ele alacağı aktarılan Blinken’ın, bölgeye ulaştırılan insani yardımlardaki artışın sürdürülmesinin öneminin altını çizeceği ifade edildi. Açıklamada, “Bakan ayrıca çatışmanın yayılmasını önlemenin önemini vurgulayacak ve İsrail için güvenlik garantisi olan bağımsız bir Filistin devletine giden yol da dahil olmak üzere bölgede kalıcı barış ve güvenliğin sağlanmasına yönelik devam eden çabaları ele alacak” ifadeleri kullanıldı.

İlk durağı Suudi Arabistan

Orta Doğu turunun ilk durağı Suudi Arabistan olan Blinken’ın burada Körfez İşbirliği Konseyi Bakanlar Toplantısı ve Dünya Ekonomik Forumu'nun Küresel İşbirliği, büyüme ve kalkınma için enerji konulu özel toplantısına katılacağı belirtilmişti.

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