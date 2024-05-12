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Dünya ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken: İsrail'e bomba sevkiyatını durdurduk
Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken: İsrail'e bomba sevkiyatını durdurduk

Yeniakit Publisher
2024-05-12 20:06:00 -
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken: İsrail'e bomba sevkiyatını durdurduk

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail’e 3 bin 500 adetlik bomba sevkiyatını durdurma kararı aldıklarını söyledi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Refah kentine yönelik saldırılarına yönelik tepkiler sürerken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail’in Gazze Şeridi’nin Refah kentindeki sivilleri korumak için güvenilir bir planı olmadığını belirtti. Blinken, ABD’nin İsrail’in Refah kentine yönelik saldırılarında kullanılabileceği endişesiyle İsrail’e 3 bin 500 adetlik bomba sevkiyatını durdurma kararı aldıklarını hatırlatarak, ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail’in kendisini savunmasına yardım etmeye kararlı olduğunu ve söz konusu sevkiyatın askıya alınan tek sevkiyat olduğunu belirtti. Blinken, Biden’ın İsrail’e Refah’a bu büyük askeri operasyonu başlatması halinde ABD’nin bu operasyonu desteklemeyeceğini ve silah tedarik etmeyeceği bazı silah sistemleri olduğunu açıkça belirttiğini söyledi. Blinken, "Bu sistemlerin kullanım şekline ilişkin gerçek endişelerimiz var. İsrail’in sivilleri korumak için net ve inandırıcı bir planı olması gerekiyor ki, biz bunu henüz görmedik" dedi.

Kaynak: AA

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