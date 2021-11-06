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Dünya ABD, diplomatik personellere çağrıda bulundu: Derhal ülkeyi terk edin!
Dünya

ABD, diplomatik personellere çağrıda bulundu: Derhal ülkeyi terk edin!

Dünyanın pek çok ülkesinden üst üste ateşkes çağrıları yapılan Etiyopya’da gerginlik daha da tırmanıyor. Amerika, Etiyopya’daki diplomatik personellerin derhal ülkeyi terk etmesini istedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 19:56:00 -
ABD, diplomatik personellere çağrıda bulundu: Derhal ülkeyi terk edin!

ABD'nin Etiyopya Büyükelçiliğinin internet sitesinde yayımlanan seyahat uyarısında, ülkede "acil" görevlerde bulunmayan diplomatlar ve ailelerinin Etiyopya'dan ayrılması gerektiği belirtildi.

Uyarıda, "ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına Etiyopya'dan şu anda ticari ulaşım aracı seçeneklerini kullanarak ayrılmayı öneriyor. Bu seçeneklerin tükenmesi durumunda, ABD Büyükelçiliği Etiyopya'daki vatandaşlara yardım edemeyebilir." ifadeleri kullanıldı.

ABD Büyükelçiliğinin şu anda pasaport ve konsolosluk hizmetlerine devam ettiği belirtilen uyarıda, ayrıca ülkeden ayrılmak için parası olmayan kişilere ABD Büyükelçiliğinin "vatana dönüş borcu" adı altında kredi verebileceği aktarıldı.

ABD, vatandaşlarından Etiyopya'ya seyahat etmemesini istemişti

ABD Dışişleri Bakanlığından 2 Kasım'da yapılan açıklamada, Etiyopya'ya yönelik seyahat tavsiyesi uyarısının "seyahat etmeyin" anlamına gelen 4. seviyeye çıkarıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, bu karara gerekçe olarak silahlı çatışma, sivil kargaşa, iletişimin kesilmesi, suç ve sınır bölgelerinde muhtemel terör faaliyetleri ile adam kaçırma gibi nedenler gösterilmişti.

Olağanüstü hal ilan edilmişti

Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da kuzeyde ilerleyişini sürdüren isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) saldırıları nedeniyle dün ülkede olağanüstü hal ilan etmişti.

TPLF'nin başkent Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturulmuştu.

Ülkenin kuzeyinde 11 aydır süren çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

 

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