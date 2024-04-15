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Dünya ABD devinden flaş İsrail kararı! Hepsi durduruldu
Dünya

ABD devinden flaş İsrail kararı! Hepsi durduruldu

Yeniakit Publisher
2024-04-15 22:22:00 -
ABD devinden flaş İsrail kararı! Hepsi durduruldu

İran'ın hava saldırısı düzenlediği İsrail için hava yolu firmaları harekete geçti. ABD hava yolu şirketlerinden United Airlines, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e uçuşlarını askıya aldığını açıkladı.

United Airlines'ın AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazartesi günkü Tel Aviv ve salı günkü Amman uçuşlarının askıya alındığı bildirildi.

Güvenlik sağlanana kadar uçuşlar durdurulacak

Bölgedeki durumun yakından takip edildiği kaydedilen açıklamada, uçuşların, hem yolcular hem de mürettebat için güvenli olduğuna emin olduktan sonra normale döneceği belirtildi.

Açıklamada, bölgede görevli bulunan mürettebatın da güvenlik tamamen sağlanana kadar başka bir lokasyona geçişlerinin sağlandığı ifade edildi.

Birçok hava yolu firması uçuşları güncelledi

İsrail'in İran'a yönelik bir karşı saldırı yapıp yapmayacağına ilişkin tartışmalar devam ederken birçok hava yolu firmasının günlük olarak bölgedeki durumu takip edip uçuşlarını güncellediği belirtiliyor.

İran'ın İsrail'e 13 Nisan'da düzenlediği saldırılar öncesinde dünya genelinde birçok uluslararası hava yolu firması, İsrail'e hafta sonu yapacakları uçuşları askıya aldıklarını duyurmuştu.
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