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Ekonomi ABD devi Türkiye'den çekilme kararı aldı! GittiGidiyor bundan sonra...
Ekonomi

ABD devi Türkiye'den çekilme kararı aldı! GittiGidiyor bundan sonra...

Amerikan şirketi eBay, Türkiye'deki faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Bu kapsamda GittiGidiyor sitesi kapatılacak.

Yeniakit Publisher
2022-06-20 09:46:00 -
ABD devi Türkiye'den çekilme kararı aldı! GittiGidiyor bundan sonra...

Türkiye'de uzun yıllardır faaliyet gösteren alışveriş sitesi GittiGidiyor kapatılıyor. Küresel e-ticaret devi eBay, Gittigidiyor'u kapatarak Türkiye faaliyetine son veriyor.

eBay, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye iştirakı GittiGidiyor’u kapatacağını duyurdu. Şirket GittiGidiyor’un kapatılmasının ikinci çeyrek veya mali yıl bilançosuna somut etki yaratmasını beklemiyor.

GittiGidiyor birinci çeyrek sonu itibarıyla eBay’e yaklaşık 4 milyon aktif alıcı kazandırdı.

Bugünden itibaren satıcılar GittiGidiyor platformuna yeni ilanlar veremeyecek, 18 Temmuz’dan itibaren alıcılar yeni satın almalar yapamayacak.

2011 yılında Gittigidiyor'un yüzde 93'ünü alan eBay, 2016 yılında da hisselerin tamamını almıştı.

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Yorumlar

M.N.

Bu işi yapamadılar. Tuttukları adamlar profesyonel çıkmadı demek ki, ya da zayıf çıktı. Yoksa ABD'de çok iyiler ve dünyanın her yerine bol bol satış yapıyorlar.

volkan aksoy

defolsun gitsin. gittigidiyor. sahtekar siteydi zaten. kaç kez sahtekar satıcı mağduru olan oldu. ilgilenmediler bile. Amerika şerefsizi defolsun gitsin güzel ulkemden.
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