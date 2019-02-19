ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı ABD'nin en büyük askeri ortaklarından biri olan Avustralya, ihracatının dörtte birini satın alan Çin'in kıyılarını denizaltılarla abluka altına aldı.

Zaman zaman gerginliklerin yaşandığı ABD-Çin ilişkileri farklı bir boyut kazanmaya başlıyor. TimeTurk'ün haberine göre ABD, son dönemde Avustralya'daki üslere rotasyon usulüyle asker göndermeye başladı. Çin, Avustralya'nın önemli bir ticaret ortağı; Avustralya'nın ihracatının dörtte birini Çin satın alıyor. Ne var ki Avustarlya'nın askeri alanda en önemli ortağı ABD. Çin'de alarm zilleri çalıyor Avustralya'da konuşlanacak ilk ABD askerleri geçen ay Darwin kentine gitti. ABD'nin 2020 yılına kadar Avustralya'ya 2 bin 500 kadar asker göndermesi planlanıyor. Avusturalya'nın ABD yanlısı tutumuna karşı Çin'de alarm zilleri çalıyor. Asya Pasifik'te tek güç olmayı planlayan Çin'in Avusturalya üzerinden ABD'nin bölgeye hakim olması istenmiyor. "3. Dünya Savaşı'na neden olabilir" Fakat son günlerde artan gerilim sadece asker gönderme ile sınırlı kalmadı. ABD'nin destek verdiği Avusturalya donanmasına ait denizaltı sürüleri Çin kara suları sınırlarında gezmeye başladı. Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, geçtiğimiz günlerde Güney Çin Denizi'ndeki kışkırtıcı politikaların, Çin'in bölgesinde yalnızlaşmasının ötesinde, 3'üncü Dünya Savaşı'na neden olabileceğini ifade etmişti.

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