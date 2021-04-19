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Dünya ABD' den Rusya'ya tehdit
Dünya

ABD' den Rusya'ya tehdit

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD’nin Rus muhalif lider Alexei Navalny’nin hapishanede ölmesi durumunda bunun sonuçları olacağını Rusya’ya ilettiğini aktardı.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 08:59:00 -
ABD' den Rusya'ya tehdit

Rusya'da zehirlendikten sonra Almanya'da tedavi olan ve Moskova'ya dönüşünde tutuklanan Rus muhalif lider Alexei Navalny, gönderildiği cezaevinde tıbbi yardım alamadığı gerekçesiyle 31 Mart'ta açlık grevine başlamıştı. Rusya'nın Vladimir bölgesindeki bir cezaevinde tutulan Navalny'nin açlık grevindeki 3. haftasında durumunun kötüleştiği açıklanmıştı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, ABD'nin Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin hapishanede ölmesi durumunda bunun sonuçları olacağını Rusya'ya ilettiğini aktararak, "Rus hükümetine, tutuklu olduğu süre boyunca Bay Navalny'nin başına geleceklerden kendilerinin sorumlu olduğunu ve uluslararası toplum tarafından sorumlu tutulacaklarını ilettik" dedi.

Navalny'nin ölmesi durumunda Rusya'ya karşı atılacak adımları kamuoyu önünde tartışmayacağını belirten Sullivan, alınacak önlemlerin değerlendirdiklerini aktardı.

"Navalny'nin böbrekleri işlevsiz halde"

Rus Doktorlar İttifakı Sendikası Başkanı ve aynı zamanda Navalny'nin doktorlarından Anastasia Vasilyeva, sosyal medya hesabı üzerinden muhalif liderin son kan testi sonucunu yayınlamıştı. Vasilyeva, Navalny'yi acilen görmek için cezaevi yönetimine başvuruda bulunduklarını ancak başvurunun üzerinden 2 gün geçmesine rağmen kendilerine olumlu veya olumsuz yönde bir cevabın gelmediğini belirtmişti.

Navalny'nin kalp doktorlarından Yaroslav Ashikhmin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, test sonuçlarına göre potasyum seviyesinin çok yükseldiğini, bu durumun kalp krizine neden olabileceğini vurgulamıştı. Ashikhmin, kreatin seviyesinin de çok yüksek olması nedeniyle Navalny'nin böbreklerinin işlevsiz hale geldiğini ifade etti.

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