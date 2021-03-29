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Dünya ABD demokrasisi bebekleri vurdu! İşte terörist diye katledilenler
Dünya

ABD demokrasisi bebekleri vurdu! İşte terörist diye katledilenler

Tam 20 yıl önce Afganistan’ı demokrasi bahanesiyle işgal eden Amerika, ülkeden çekileceğini açıklamasına rağmen katliamlarına devam ediyor. ABD destekli güçler, Host ilinin Sabari ilçesini ablukaya alıp, “terörist var” diyerek bombaladı. Saldırıda bebekler, çocuklar ve hamile kadınların çoğunluğunu oluşturduğu en az 20 sivil hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 11:25:00 -
ABD demokrasisi bebekleri vurdu! İşte terörist diye katledilenler

 Tahsin Han 

Doğu ve Ortadoğu’ya demokrasi ihraç etme bahanesiyle birçok ülkeyi işgal eden Amerika’nın katliamlarının ardı arkası kesilmiyor. Özellikle Irak, Suriye ve Afganistan’daki Müslüman halka yönelik insanlık dışı saldırılara imza atan Amerikan askerleri, önceki gün yine benzer bir vahşete imza attı. Afganistan’da CIA destekli Kabil hükümeti güçleri, ülkenin doğusundaki bir sivil yerleşimde kelimenin tam manasıyla katliam yaptı.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre Amerikan (CIA) destekli güçler Host ilinin Sabari ilçesini kuşattı. Sivillerin evlerini ABD’nin hava desteğiyle bombalayan güçler, bazı evlere de baskın düzenleyip, önüne çıkan herkese kurşun yağdırdı.

Bölgede hiç Taliban yok

Sözde Taliban militanlarına yönelik düzenlenen saldırıda en az 20 sivilin katledildiği ifade edilirken, öldürülen sivillerin çoğunluğunu bebekler, çocuklar ve hamile kadınlar oluşturdu. Saldırının ardından bölge halkı Amerika’nın desteğiyle kanlı bir saldırıya imza atan Kabil hükümetine büyük tepki gösterdi. Saldırıda öldürülenlerin yakınları, bölgede hiçbir Taliban mensubunun olmadığını ve saldırının doğrudan sivilleri hedef aldığını ifade etti.

Dünya neden sessiz kalıyor

Amerikan destekli güçlerin katliamı sonrası Afganlar, sosyal medyaya düşen görüntülerle dünyanın vahşet karşısında sessiz kalışına tepki gösterdi. Afgan kullanıcılar, “Kadın ve çocuk hakları için çalıştıklarını söyleyen Uluslararası örgütler nerede? Bunlar çocuk değil mi? Bu bebekler Afgan oldukları için mi dünyanın umurunda değil? Ama bu katliam batıda olsa uluslararası toplum ayağa kalkardı. Sosyal medyada hashtag’ler açılır, bu katliamla trend topik olurdu” diyerek dünyanın vahşete sessiz kalışına tepki gösterdi.

Taliban intikam alacakmış

Saldırıyı gerçekleştiren Host Koruma Gücü (KPF) isimli CIA destekli askeri birim, bölgede aktif olarak faaliyet gösteriyor. KPF geçtiğimiz aylarda Taliban saldırılarında ağır kayıplar vermişti. Sivillere yönelik saldırıların Taliban örgütüne bir misilleme niteliğinde gerçekleştirildiği ifade edildi.

Öte yandan; Taliban’a yakın sosyal medya hesapları, KPF’den intikam alınacağı yönünde paylaşımlarda bulundu.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Dökümcü

Uyanın müslümanlar uyanın dinsin bu göz yaşları uyanın Adı islam Ülkeleri olan ama şeytanla çalışan ülkeler huzuru mahşerde hesabı vermek var
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Yozgat

Allah amerikanin belalarini versin .hemde cok yakinda versinde Bende ölmeden önce göreyim
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