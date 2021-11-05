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Dünya ABD "demokrasi(!) zirvesi"ne Türkiye’yi davet etmedi
Dünya

ABD "demokrasi(!) zirvesi"ne Türkiye’yi davet etmedi

“Demokrasi götürme" bahanesiyle Irak ve Afganistan'ı işgal eden ABD'den pişkin bir adım geldi. 9-10 Aralık 2021 tarihlerinde "Demokrasi Zirvesi" düzenleyecek olan ABD, söz konusu zirveye Türkiye’yi davet etmeme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 14:46:00 -
ABD "demokrasi(!) zirvesi"ne Türkiye’yi davet etmedi

El Kaide’yi gerekçe göstererek Afganistan’a, olmayan kitle imha silahlarını bahane ederek de Irak’a giren ABD, skandal bir karar aldı. “Demokrasi” şekerini gösterip ülkeleri işgal eden dünyanın en anti demokratik devleti, 9-10 Aralık 2021 tarihlerinde düzenleyeceği Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye’yi davet etmedi. Demokrasi değil kaos götürdüğü İslam coğrafyasında yüzbinlerce insanı katleden, milyonlarca insanın da ülkesini terketmek zorunda kalmasına sebep olan ABD, söz konusu zirveye Türkiye’nin yanı sıra Macaristan ve Azerbaycan'ı da çağırmadı. Beyaz Saray'dan yapılan  açıklamada zirvenin 3 ana başlık etrafında tartışılacağı belirtildi. Bu başlıklar 'otoriterliğe karşı demokrasiyi savunmak, yolsuzlukları tespit edip onlarla mücadele etmek ve insan haklarını savunmak' olarak belirlendi. Politico'nun elde ettiği ve 107 ülkenin bulunduğu davetli listesinde, Türkiye, Macaristan ve Azerbaycan'ın yanı sıra İran, Rusya, Çin ve Afganistan gibi ülkeler de bulunmuyor. 

 

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