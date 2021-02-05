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Dünya ABD Çin'in büyüyen nükleer gücünden korkuyor
Dünya

ABD Çin'in büyüyen nükleer gücünden korkuyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile telefon görüşmesinde, Rusya’nın nükleer silahları ve Çin’in büyüyen nükleer tehdidine yönelik yeni bir nükleer silahları kontrol anlaşması yapılmasının gerektiğini söylediğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 05:51:00 -
ABD Çin'in büyüyen nükleer gücünden korkuyor

Dışişleri Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, Blinken’ın bugün mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştüğünü kaydetti.

Price, iki bakanın, Yeni Stratejik Silahları Azaltma Anlaşmasını (New START) anlaşmasını uzatmayı ele alırken, Blinken’ın "Rusya’nın nükleer silahları ve Çin’in büyüyen nükleer tehdidine yönelik yeni bir nükleer silahları kontrol anlaşması yapılmasının gerektiğini" ifade ettiğini belirtti.

Blinken’ın aynı zamanda Rusya’da tutuklu bulunan Paul Whelan ve Trevor Reed dahil ABD vatandaşlarının serbest bırakılması çağrısını yinelediğini belirten Price, "Bakan birçok konunun yanı sıra, Rusya’nın 2020 ABD seçimlerine müdahalesini, Ukrayna ve Gürcistan’daki askeri saldırganlığını, Aleksey Navalnıy’ın zehirlenmesi ve SolarWinds vakasını gündeme getirdi." ifadelerini kullandı.

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