  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

ABD, Çin’e bağlı bilgisayar korsanlarını korona virüs araştırmalarını çalmakla suçladı

ABD’li yetkililer, Çin bağlantılı bilgisayar korsanlarının Amerikan kuruluşlarının Covid-19 ile ilgili araştırmalarını çaldıklarını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 15:28:20 -
ABD, Çin’e bağlı bilgisayar korsanlarını korona virüs araştırmalarını çalmakla suçladı

ABD’li yetkililer, Çin bağlantılı bilgisayar korsanlarının Amerikan kuruluşlarının Covid-19 ile ilgili araştırmalarını çaldıklarını iddia etti.


ABD, Çin bağlantılı bilgisayar korsanlarının korona virüs araştırmalarına yasa dışı bir şekilde ulaştığını iddia etti. Federal Soruşturma Bürosu ve İç Güvenlik Bakanlığı, ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI), Çin bağlantılı siber aktörlerin yasa dışı bir şekilde bazı verileri elde etmeye çalışmasını izlediğini söyledi. FBI’a göre Çin’e bağlı bilgisayar korsanları, Covid-19 kapsamında çalışması yapılan aşılar, tedaviler ve testlerle ilgili verilere ulaşmaya çalıştı. Açıklamada, korsanların kimliklerine ilişkin ayrıntı verilmedi. Çin’in Washington Büyükelçiliği ise haberi yalanladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı