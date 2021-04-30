ABD Çin ve Rusya'yı koronavirüsü kullanmakla suçladı

ABD Senatosu'nda mevcut uluslararası tehditlerin ele alındığı toplantıda konuşan Berrier, Rusya'yı Batı'ya karşı enformasyon savaşı yürütmekle suçladı.

Berrier, "Rusya ve Çin, ABD'nin altyapısına yönelik operasyon potansiyelini artırmak için uzay ve anti-uzay yeteneklerini geliştirerek ilerleme sağlıyor. Moskova ve Pekin, Kovid-19'un yol açtığı durumu Batılı ülkelerin hükümetlerini zayıflatmak için enformasyon savaşı yürütmek amacıyla kullanıyor" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, 2022 mali yılı için Kongre'ye sunduğu bütçe tasarısında Rusya ve Çin'in oluşturduğu tehditlerin önlenmesi için Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) 715 milyar dolar bütçe istemişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Biden'ın Pentagon'a 715 milyar dolar tahsis etme teklifi hakkında "Beyaz Saray, Rusofobi ve Sinofobinin bedelini duyurdu" yorumunu yapmıştı.