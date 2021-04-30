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Dünya ABD Çin ve Rusya'yı koronavirüsü kullanmakla suçladı
Dünya

ABD Çin ve Rusya'yı koronavirüsü kullanmakla suçladı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı İstihbarat Daire Başkanı Korgeneral Scott Berrier, ABD istihbaratının Rusya ve Çin'in koronavirüs pandemisini Batılı ülkelere karşı kullandığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 05:40:00 -
ABD Çin ve Rusya'yı koronavirüsü kullanmakla suçladı

ABD Senatosu'nda mevcut uluslararası tehditlerin ele alındığı toplantıda konuşan Berrier, Rusya'yı Batı'ya karşı enformasyon savaşı yürütmekle suçladı.

Berrier, "Rusya ve Çin, ABD'nin altyapısına yönelik operasyon potansiyelini artırmak için uzay ve anti-uzay yeteneklerini geliştirerek ilerleme sağlıyor. Moskova ve Pekin, Kovid-19'un yol açtığı durumu Batılı ülkelerin hükümetlerini zayıflatmak için enformasyon savaşı yürütmek amacıyla kullanıyor" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, 2022 mali yılı için Kongre'ye sunduğu bütçe tasarısında Rusya ve Çin'in oluşturduğu tehditlerin önlenmesi için Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) 715 milyar dolar bütçe istemişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Biden'ın Pentagon'a 715 milyar dolar tahsis etme teklifi hakkında "Beyaz Saray, Rusofobi ve Sinofobinin bedelini duyurdu" yorumunu yapmıştı.

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