ABD Çin geriliminde yeni perde
ABD'nin New York eyaletinde, Çin Halk Cumhuriyeti'nin (ÇHC) "ileri karakolu" gibi faaliyet gösteren bir ofisteki çalışmaları dolayısıyla 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
ABD Adalet Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileri tarafından Brooklyn Federal Mahkemesinde düzenlenen basın toplantısında, Manhattan adasının güneyindeki China Town semtine yakın bölgede, Çin hükümeti adına denizaşırı polis karakolu gibi çalışan ofise yapılan baskında "delilleri yok ettiği iddia edilen" Amerikan vatandaşı 2 Çin uyruklu erkeğin gözaltına alındığı belirtildi.
Çin Halk Cumhuriyeti'nin ileri karakolu gibi faaliyet gösteren altı katlı bina görüntülendi.
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