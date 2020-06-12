ABD casusu FETÖ’cüye 8 yıl 9 ay hapis

Oğuzhan Gültekin Ankara

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz’le irtibatı tespit edildiği iddiasıyla tutuklanan ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, ‘Türkiye Cumhuriyet hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan yargılanması istenen Metin Topuz’a yönelik bu suç isnadının, yargılama sürecinde ‘FETÖ’ye yardım’ suçuna dönüştüğünü belirterek, Topuz’un, ‘silahlı terör örgütüne yardım’ suçundan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Suçu sabit görülmedi

Heyet, Metin Topuz hakkında, ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme’, ‘hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek’, ‘verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” ve ‘gizliliğin ihlali’ suçlarından ise suç işlediğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraat hükmü kurdu.

Topuz’un, tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

FETÖ’nün 17-25 Aralık 2013’teki yargısal darbe teşebbüsü ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davalarda yargılanan eski polis müdürleri, askerler ve firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatı ortaya çıkan Topuz, 4 Ekim 2018’de İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’, ‘devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek’ ve ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçlarından tutuklanmıştı.