ABD Çalışma Bakanı istifa edeceğini duyurdu ABD Başkanı Donald Trump ile basın toplantısına katılan Çalışma Bakanı Alexander Acosta, istifa edeceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump ile basın toplantısına katılan Çalışma Bakanı Alexander Acosta, istifa edeceğini duyurdu.

ABD Çalışma Bakanı Alexander Acosta, birçok çocuğa cinsel istismarda bulunduğuna dair suçlamaların ardından istifa edeceğini duyurdu. Acosta, Başkan Donald Trump ile birlikte Washington’da düzenlenen bir basın toplantısında istifa edeceğini açıkladı.

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