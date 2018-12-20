0553 313 94 23

ABD çağrı yaptı! Müttefikler Çin'i kınayacak

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, Çin hükümetiyle bağlantılı iki kişiye "bilgisayarlara saldırı düzenlemek ve elektronik dolandırıcılık yapmak üzere gizli anlaşmalar gerçekleştirmek" suçlamalarını yöneltti. ABD'nin müttefiki olan ülkelerin Çin'i kınaması bekleniyor.

20 Aralık 2018 Perşembe 21:32
ABD çağrı yaptı! Müttefikler Çin'i kınayacak

ABD Adalet Bakanlığı, iki Çin vatandaşını, Çin hükümetiyle bağlantılı olarak "geniş kapsamlı küresel hack'leme" kampanyası yürütmekle suçladı.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zhu Hua ve Zhang Shilong adlı iki Çin vatandaşına, yabancı hükümetler ve birçok özel şirketten para çalmaya yönelik bir kampanya kapsamında "bilgisayarlara saldırı düzenlemek ve elektronik dolandırıcılık yapmak üzere gizli anlaşmalar gerçekleştirmek" suçlamaları yöneltildi.

Söz konusu iki Çinlinin "Advanced Persitent Threat 10", "APT10" ve "Kırmızı Apollo" gibi çeşitli isimleri olan bir hacker grubu yoluyla 45 Amerikan teknoloji firması ve hükümet kuruluşundan bilgi çaldığı ileri sürülüyor.

Çin hükümetiyle bağlantılı oldukları iddiası

Savcılar ayrıca, Zhu Hua ve Zhang Şilong'u Çin hükümetiyle bağlantılı olmakla suçladı.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein bu konuyla ilgili açıklamasında, "Çin, bu eylemlerden sorumlu değilmiş gibi davranmakta zorluk çekecek." değerlendirmesinde bulundu.

FBI Direktörü Christopher Wray de "Çin'in amacı basit; dünyanın en büyük süper gücü ABD'nin yerini almak." diye konuştu.

Çin kınanacak

Washington Post gazetesinde yer alan konuyla ilgili bir haberde ABD'nin İngiltere, Almanya ve Avusturya gibi birçok müttefikinin Çin'i "ekonomik ve teknolojik suistimal" iddiaları nedeniyle kınayacakları öne sürülmüştü.

Çinli teknoloji devi Huawei'nin sahibinin kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü Mıng Vancou, ABD’nin İran yaptırımlarını delmek için sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle ABD'nin talebi üzerine 1 Aralık'ta Kanada’da gözaltına alınmıştı. Mıng daha sonra kefaletle serbest bırakılsa da bu durum Çin ile Kanada arasında krize yol açmıştı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 21:32
  1. Van
  2. ABD
  3. Çin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiltere'den drone alarmı! 11 bin kişi mahsur kaldı
    1. İngiltere'den drone alarmı! 11 bin..
    2. Süper Loto çekildi (2)
    3. Süper Loto çekildi (1)
    4. Pentagon'dan flaş açıklama! 'Hava ve..
    5. Fenerbahçe farklı kazandı! Son 16'ya..
    6. 'Süresiz Nafaka' mağduru emekli..
    7. Çocuklardan TBMM Başkanı Yıldırım'a..
    8. ABD'nin Suriye'den çekilme kararının..
    9. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde..
    10. Netanyahu ve Trump arasında flaş..
    11. Macaristan'da tartışmalı "fazla mesai"..
    12. Panathinaikos'ta Xavi Pascual dönemi..
    13. Pentagon'dan "Suriye'de hava..
    14. Fransızlar yazdı! Zafer Erdoğan'ın
    15. Netanyahu ile Trump ABD'nin Suriye'den..
    16. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    17. HDP'den küstah çağrı! 'Türkiye..
    18. Maçın ardından
    19. Düzce'deki FETÖ/PDY davası
    20. Kayıp kişinin eşi tarafından..
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
    Dev şirkete kayyım atandı
    Dev şirkete kayyım atandı
    Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
    Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    21 Aralık 2019
    Son günlerin tartışılan konusuna Diyanet son noktayı koydu: Kur'an Allah kelamı!
    Son günlerin tartışılan konusuna Diyanet son noktayı koydu: Kur'an Allah kelamı!
    Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'
    Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'