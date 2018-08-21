0553 313 94 23

ABD Büyükelçiliğine saldıran kişilerin ilk ifadeleri

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenleyen 2 kişinin ifadeleri ortaya çıktı. Zanlılar, olaydan önce alkol aldıklarını ve geçerken rastgele ateş ettiklerini iddia etti.

21 Ağustos 2018 Salı 19:09
ABD Büyükelçiliğine saldıran kişilerin ilk ifadeleri

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü  İstihbarat, Terörle Mücadele ve Asayiş Şubesi müdürlükleri ekiplerince gözaltına  alınan Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş, emniyetteki sorgularında alkol aldıklarını  ve büyükelçiliğin önünden geçerken rastgele ateş ettiklerini öne sürdü.

Ateş açanların, olayda kullandıkları aracın güvenlik kameralarına  yansımaması amacıyla plakayı led ampulle aydınlattıkları belirlendi. İstihbarat  Şubesi ekipleri, inceledikleri 200 güvenlik kamerasındaki bin 300 dakikalık  görüntü sayesinde aracın plakasının "06 BDP 502" olduğunu tespit etti.

OLAYIN AYDINLATILMASI İÇİN 42 KİŞİNİN İFADELERİNE BAŞVURULDU

 Güvenlik kameralarını inceleyen ve 42 kişinin ifadesine başvuran  ekipler, verilen ifadeler ve görüntüler sayesinde ateş ettikleri tespit edilen  iki kişiyi kısa sürede belirleyerek gözaltına aldı.

İki zanlının, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından  adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 19:09
  1. Ankara
  2. saldırı
  3. abd

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzon'da deprem!
    1. Trabzon'da deprem!
    2. Rusya'dan ABD'ye yaptırım cevabı:..
    3. Kestikleri kurbanda tüberküloz..
    4. First Lady Melania’den Trump’a tokat..
    5. Tarihe geçti! Ronaldo'nun ilk maçını..
    6. Eskişehirspor'un yenileri sahaya..
    7. ABD Büyükelçiliğine saldıran kişilerin..
    8. Takdir toplayan hareket! Kaplumbağayı..
    9. Van'da bayram ruhuna yakışır uygulama:..
    10. Samsun’da bayram günü ibretlik manzara!
    11. Düzce'de ağaç kamyonetin üzerine..
    12. İstanbul'da intihar girişimi TEM..
    13. Kardeş ülke Azerbaycan'dan Merkel'e..
    14. Kaçan kurbanları drone ile buldular
    15. Kan görünce bayılan genç yoğun bakıma..
    16. Uyuşturucu satıcılarına bayram..
    17. Manisa'da korkutan olay! İnceleme..
    18. Kendi otomobilinin altında kalan müdür..
    19. Kanada Başbakanı'ndan Kurban Bayramı..
    20. Yılın bombası! Başakşehirli yıldız..
    Rusya'dan ABD'ye 'uzay silahı' cevabı! 'İlk silah yerleştiren...'
    Rusya'dan ABD'ye 'uzay silahı' cevabı! 'İlk silah yerleştiren...'
    Rusya'dan Türkiye ile ilgili maddi yardım açıklaması!
    Rusya'dan Türkiye ile ilgili maddi yardım açıklaması!
    Almanya 2018 bayram namazı kaçta kılınacak?
    Almanya 2018 bayram namazı kaçta kılınacak?
    Türk doktorlardan çığır açan buluş! Tıp dünyasında eşdeğeri yok
    Türk doktorlardan çığır açan buluş! Tıp dünyasında eşdeğeri yok
    Onları ölüme göndermeyin
    Onları ölüme göndermeyin

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İBB kurban kesim yerleri 2018
    İBB kurban kesim yerleri 2018
    Kabe'nin örtüsü fırtına sebebiyle açıldı
    Kabe'nin örtüsü fırtına sebebiyle açıldı