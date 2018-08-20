ABD Büyükelçiliği'nden Türkiye'ye teşekkür!
ABD Büyükelçiliği, sabah saatlerinde yapılan saldırıyla alakalı bir açıklama yaptı. ABD Büyükelçiliği, saldırganların hızlı bir şekilde yakalanmasını sağlayan Türk emniyeti ve hükümetine teşekkür etti.20 Ağustos 2018 Pazartesi 19:51
ABD Büyükelçiliği, saldırganların hızlı bir şekilde yakalanmasını sağlayan Türk emniyeti ve hükümetine teşekkür mesajı yayınladı.
Konuyla ilgili ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada "Bu sabah büyükelçiliğimize yönelik yapılan saldırı gerçekleştirdikleri iddiasıyla 2 kişinin hızlı ve profesyonel bir şekilde yakalanmasını sağlayan Türk emniyet güçleri ve Türk hükümetine teşekkür ederiz. Bize sağladıkları destek ve koruimayı memnuniyetle karşılıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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