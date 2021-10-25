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Gündem ABD Büyükelçiliği'nden flaş açıklama: Viyana Sözleşmesi'ne bağlıyız
Gündem

ABD Büyükelçiliği'nden flaş açıklama: Viyana Sözleşmesi'ne bağlıyız

ABD Büyükelçiliği, Osman Kavala ile ilgili yayınladığı bildiriye ilişkin Türkiye'nin içişlerine karışılmaması ile ilgili "Viyana Sözleşmesi'ne bağlıyız" açıklaması yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 16:20:00 - 2021-10-25 16:20:56
ABD Büyükelçiliği'nden flaş açıklama: Viyana Sözleşmesi'ne bağlıyız

ABD'nin öncülük ettiği 10 Büyükelçinin Osman Kavala'nın durumu hakkında yaptığı açıklamaya ilişkin tepkiler büyüyor.

ABD Büyükelçiliği'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdil:

“ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder”.

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