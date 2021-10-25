ABD Büyükelçiliği'nden flaş açıklama: Viyana Sözleşmesi'ne bağlıyız
ABD Büyükelçiliği, Osman Kavala ile ilgili yayınladığı bildiriye ilişkin Türkiye'nin içişlerine karışılmaması ile ilgili "Viyana Sözleşmesi'ne bağlıyız" açıklaması yaptı.
ABD'nin öncülük ettiği 10 Büyükelçinin Osman Kavala'nın durumu hakkında yaptığı açıklamaya ilişkin tepkiler büyüyor.
ABD Büyükelçiliği'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdil:
“ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder”.