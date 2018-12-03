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ABD borsaları çarşamba günü kapalı olacak

03 Aralık 2018 Pazartesi 22:53
ABD borsaları çarşamba günü kapalı olacak

WASHINGTON (AA) - ABD borsaları, 5 Aralık Çarşamba günü 41. ABD Başkanı George H.W. Bush'un ölümü nedeniyle kapalı olacak.

New York Menkul Kıymetler Borsasından yapılan açıklamada, hisse senetlerinin "Baba Bush" olarak bilinen eski ABD Başkanı Bush'un ölümü nedeniyle ilan edilen Ulusal Yas Günü'nde işlem görmeyeceği bildirildi.

Uzun süredir çeşitli sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören 94 yaşındaki Bush, 30 Kasım'da Teksas eyaletinin Houston kentinde hayatını kaybetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonunda aldığı kararla 5 Aralık Çarşamba gününü Ulusal Yas Günü ilan etmişti.

Ayrıca, tüm federal kurumlara Amerikan bayraklarının 30 gün boyunca yarıda tutulması emredilmişti.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 22:53
  1. George H.W. Bush
  2. New York Borsası
  3. yas günü

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