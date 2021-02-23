ABD bir ülkeye daha baskı yaptı! Su-35’ten vazgeçtiler

Endonezya, ABD’nin yaptırımlarının caydırıcılığı nedeniyle Rus yapımı Su-35 savaş uçağı satın alma planından vazgeçerek hava savunmasını güçlendirmek adına Fransız üretimi olan Rafale uçakları ile birlikte Amerikan F-15EX savaş jetlerini almaya karar verdi.

Asia Times tarafından yapılan habere göre otuz altı Dassault Rafale ve sekiz Boeing F-15’in yanında üç Lockheed Martin C-130J yük hava aracı, üç Airbus A330 hava tankeri ve Leonardo erken uyarı radar sistemleri de Endonezya’nın satın almak istedikleri arasında yer alıyor.

Belirtilen savaş uçakları alındığı takdirde Endonezya’nın şimdiye kadar yaptığı en büyük savunma harcaması olacağı söyleniyor. Ancak 11 milyar dolar değerindeki planın Endonezya tarafından karşılanabilmesi konusunda bazı soru işaretleri bulunuyor.

Anlaşmanın gerçekleştirilmesi durumunda Endonezya, Doğu Asya ülkeleri arasında Rafale kullanan ilk ülke olacak. 2001 yılından beri kullanılmakta olan Rafale uçakları Fransız, Mısır, Katar ve Hindistan Hava Kuvvetleri tarafından kullanılıyor.

Hindistan 9,4 milyar dolar ödeyerek 36 Rafale hava aracının siparişini 2017 yılında vermişti. Hava araçlarının teslimatı ise geçtiğimiz temmuz ayında Himalayalar’daki Çin-Hindistan geriliminin arttığı günlerde başlamıştı. Endonezya’nın Rafale hava araçlarının teslimatının da üç yıl gibi bir sürede gerçekleşmesi bekleniyor.