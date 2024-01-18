  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD, bir kez daha Yemen'i vurdu!
Dünya

ABD, bir kez daha Yemen'i vurdu!

Yeniakit Publisher
2024-01-18 09:55:00 -
ABD, bir kez daha Yemen'i vurdu!

ABD, Yemen'deki Ensarullah hareketi tarafından kullanıldığı iddia edilen füze rampalarına karşı yeni saldırılar düzenlediğini iddia etti.

ABD, Yemen'deki Ensarullah hareketi tarafından kullanıldığı iddia edilen füze rampalarına karşı yeni saldırılar düzenlediğini iddia etti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), son günlerde Gazze'deki soykırıma tepki olarak Kızıldeniz'deki Siyonist rejim bağlantılı gemileri vuran Ensarullah hareketine karşı saldırı yapıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Kızıldeniz'de seyrüsefer serbestisini korumaya ve ABD ve ortak deniz trafiğine yönelik saldırıları önlemeye yönelik devam eden çok uluslu çabalar bağlamında 17 Ocak saat 18.00 (EST) sularında, CENTCOM güçleri Yemen'de İran yanlısı Husilerin kontrolündeki bölgelerde ateşlenmeye hazır olan 14 füze rampasını vurdu." ifadesi kullanıldı.

Vurulan füzelerin bölgedeki ticaret gemileri ve ABD Donanmasına ait gemiler için ciddi tehdit oluşturduğu iddia edilen açıklamada, füzelerin herhangi bir zamanda ateşlenebileceği savı dillendirildi.

Borrell'den Gazze'de 'çifte standart' itirafı
Borrell'den Gazze'de 'çifte standart' itirafı

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Borrell'den Gazze'de 'çifte standart' itirafı

Yunan Bakan dünyanın çok dikkatini çekti! Mısır ziyareti ve amacı
Yunan Bakan dünyanın çok dikkatini çekti! Mısır ziyareti ve amacı

Dünya

Yunan Bakan dünyanın çok dikkatini çekti! Mısır ziyareti ve amacı

Gazze'yi bombalayan İsrail'den o ülkeye hava saldırısı!
Gazze'yi bombalayan İsrail'den o ülkeye hava saldırısı!

Dünya

Gazze'yi bombalayan İsrail'den o ülkeye hava saldırısı!

Gazzeli Müslümanların teslimiyeti hayran bıraktı!
Gazzeli Müslümanların teslimiyeti hayran bıraktı!

Gündem

Gazzeli Müslümanların teslimiyeti hayran bıraktı!

ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin flaş açıklama
ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin flaş açıklama

Dünya

ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin flaş açıklama

Yüzümüze bakacak yüzleri yok! ABD yine Türkiye’yi oyalıyor
Yüzümüze bakacak yüzleri yok! ABD yine Türkiye’yi oyalıyor

Gündem

Yüzümüze bakacak yüzleri yok! ABD yine Türkiye’yi oyalıyor

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kaya Kaya

ABD,İNGİLTERE ve İSRAİL var oldukça bu dünyada fitne,fesat,savaş,göz yaşı ve acı asla eksik olmaz. Rabbim kendi kudretiyle üstesinden gelsin. Hiç kimse şimdilik hiçbir şey yapamıyor maalesef.

Dünya Karar Vermeli

Nerede olursa olsun ABD güçleri vurulmalı, dünya rahatlar.
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23