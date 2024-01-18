ABD, bir kez daha Yemen'i vurdu!

ABD, Yemen'deki Ensarullah hareketi tarafından kullanıldığı iddia edilen füze rampalarına karşı yeni saldırılar düzenlediğini iddia etti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), son günlerde Gazze'deki soykırıma tepki olarak Kızıldeniz'deki Siyonist rejim bağlantılı gemileri vuran Ensarullah hareketine karşı saldırı yapıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Kızıldeniz'de seyrüsefer serbestisini korumaya ve ABD ve ortak deniz trafiğine yönelik saldırıları önlemeye yönelik devam eden çok uluslu çabalar bağlamında 17 Ocak saat 18.00 (EST) sularında, CENTCOM güçleri Yemen'de İran yanlısı Husilerin kontrolündeki bölgelerde ateşlenmeye hazır olan 14 füze rampasını vurdu." ifadesi kullanıldı.

Vurulan füzelerin bölgedeki ticaret gemileri ve ABD Donanmasına ait gemiler için ciddi tehdit oluşturduğu iddia edilen açıklamada, füzelerin herhangi bir zamanda ateşlenebileceği savı dillendirildi.