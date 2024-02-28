ABD bataklığının yüz akı Gönüldaş Aaron Bushnell büyükelçilik önünde anıldı

Yüzlerce kişi kendini yakan ABD Hava Kuvvetleri askeri Aaron Bushnell'i anmak için büyükelçilik önünde toplandı. Anma sırasında İsrail bayrağı yakıldı.

Yüzlerce kişi, Gazze'deki soykırıma ortak olmayacağını söyleyerek İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde kendini yakan ABD Hava Kuvvetleri askeri Aaron Bushnell'i anmak için olayın meydana geldiği yerde toplandı.

Pankart, döviz ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, sloganlarla İsrail'in Gazze'ye yönelik ölümcül saldırılarını protesto etti. Grup üyeleri, Bushnell'in anısı için büyükelçilik önüne çiçekler bırakarak, mum yaktı.

ABD Hava Kuvvetlerinde aktif görevde olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde 'Artık soykırıma iştirak etmeyeceğim', 'Şimdi oldukça şiddetli bir protesto düzenleyeceğim ancak Filistinlilerin işgalcilerin elinde yaşadıkları karşısında benim eylemim çok da büyük bir şey değil.' dedikten sonra başından aşağı benzin dökerek kendisini ateşe vermişti.

Kamuflaj elbisesi içindeki Bushnell, nefesi kesilene kadar 'Filistin'e özgürlük' diye bağırmıştı.