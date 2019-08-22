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"ABD Basra Körfezi’nde güvensizlik faktörüdür"

- İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif:"ABD Basra Körfezi’nde güvensizlik faktörüdür. Yeterince yoğun olan bu bölgede kazaların meydana gelmesine izin vermemeliyiz"

22 Ağustos 2019 Perşembe 19:10
"ABD Basra Körfezi’nde güvensizlik faktörüdür"

TAHRAN (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'yi Basra Körfezi'nde güvensizlik faktörü olmakla suçladı.

İran devlet medyasına göre Zarif, Oslo'daki temasları kapsamında Norveçli mevkidaşı Eini Ericsson ile görüştü.

Zarif görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Norveç'in ABD'nin Basra Körfezi'nde kurmak istediği askeri koalisyona katılıp katılmayacağıyla ilgili bir soru üzerine, "ABD Basra Körfezi’nde güvensizlik faktörüdür. Yeterince yoğun olan bu bölgede kazaların meydana gelmesine izin vermemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı’nda deniz güvenliği varsa Cebelitarık’ta da olması gerektiğini savunan Zarif, deniz güvenliğinde bölgenin en önemli gücü olduklarını ve Basra Körfezi'nde askeri güçlerin artmasının güvenliğe hizmet etmeyeceğini söyledi.

Zarif, ayrıca İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatı üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Tahran yönetimine yapacağı önerileri değerlendirmek üzere Paris'e gideceği bilgisini paylaştı.

- "İran savaş başlatan taraf olmayacak"

Norveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde (NUPI) düzenlenen bir seminerde de konuşma yapan İran Dışişleri Bakanı Zarif, Hürmüz Boğazı'nın yarısının kendi kontrollerinde olduğunu, İran olmadan buranın güvenliğinin sağlanamayacağını ifade etti.

Zarif, İran'ın bölgede savaş başlatan taraf olmayacağını ancak savaş çıkması durumunda kendisini savunacağını yineledi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ziyareti kapsamında Norveç Başbakanı Erna Solberg ile de bir araya gelmişti.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 19:10
  1. iran
  2. Norveç
  3. Tahran
  4. Zarif

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