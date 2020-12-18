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Aktüel ABD başkanlığına seçilen Biden, Pazartesi Kovid-19 aşısı olacak
Aktüel

ABD başkanlığına seçilen Biden, Pazartesi Kovid-19 aşısı olacak

Yeniakit Publisher
2020-12-18 22:00:34 -
ABD başkanlığına seçilen Biden, Pazartesi Kovid-19 aşısı olacak

NEW YORK (AA) - ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın pazartesi günü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olacağı bildirildi.

Biden'ın Beyaz Saray Basın Sözcüsü olarak seçtiği Jen Psaki, düzenlediği basın toplantısında, Biden ve ABD başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris'in Kovid-19 aşısı olacaklarını duyurdu.

Biden'ın pazartesi eşi Jill Biden ile kameralar önünde aşı yaptıracağını söyleyen Psaki, Harris'in ise Kovid-19 aşısını protokol gereği bir hafta sonra olacağını belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi de bugün Kovid-19 aşısı yaptırmıştı.


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