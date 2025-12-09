  • İSTANBUL
Dünya
Dünya

ABD Başkanı Trump’tan, X platformuna ceza kesen AB’ye sert tepki

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ABD Başkanı Trump’tan, X platformuna ceza kesen AB’ye sert tepki

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun, X sosyal medya platformuna Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle kestiği 120 milyon euro para cezasını eleştirdi. Trump, "Avrupa bir şeyleri yaparken çok dikkatli olmak zorunda. Şu anda Avrupa çok kötü bir yöne gidiyor," uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da çiftçilere destekle ilgili bir toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve Avrupa Birliği’nin X (eski adıyla Twitter) platformuna verdiği cezaya tepki gösterdi.

TRUMP’TAN AB’YE SERT UYARI

AB Komisyonu'nun ABD merkezli X sosyal medya platformuna 120 milyon euro para cezası vermesinden "hiç memnun olmadığını" vurgulayan Trump, ceza kararını veren AB’yi uyararak şunları söyledi:

"Avrupa bir şeyleri yaparken çok dikkatli olmak zorunda. Avrupa'nın Avrupa olarak kalmasını istiyoruz ancak şu anda Avrupa çok kötü bir yöne gidiyor."

Bu durumun herkes için "çok kötü" olduğunu savunan Trump, "Avrupa'nın bu kadar değişmesini istemiyoruz, Avrupa çok kötü bir yöne gitti. Bu çok önemli bir konu," şeklinde konuştu. Trump, X platformunun sahibi Elon Musk ile görüşerek konunun detaylarını öğreneceğini de belirtti.

AB’DEN X’E 120 MİLYON EURO CEZA

Avrupa Birliği (AB), X sosyal medya platformuna, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle 120 milyon euro para cezası vermişti.

Cezanın gerekçeleri arasında X'in mavi onay işaretinin aldatıcı tasarımı, reklam havuzunun şeffaf olmaması ve araştırmacılar için kamuya açık verilere erişim sağlamaması gösterilmişti.

MUSK VE RUBIO DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Kararın ardından X'in sahibi ABD'li milyarder Elon Musk, AB'nin dağılması gerektiğini belirterek birliği "Nazi Almanya'sına" benzetmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise karara ilişkin, "Bu, yalnızca bir şirkete yönelik değil, Amerikan teknoloji sektörüne ve Amerikan halkına karşı bir adım. Amerikalıları çevrim içi olarak sansürleme günleri sona erdi," ifadesini kullanmıştı.

 

