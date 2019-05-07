ABD Başkanı Trump'tan skandal karar! 25 yıl ceza alan o asker için af çıkardı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 2008 yılında Irak'ta çöl ortasında bir sivili vurarak öldürmekten 25 sene hüküm giyen eski Teğmen Michael Behenna için af çıkardı.

Euronews'in haberine göre; Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders, Oklahoma doğumlu askerin sıcak çatışmanın olduğu bir bölgede cinayete karıştığını ve askeri mahkemenin kendisine 25 sene ceza verdiğini, ancak davada bazı sorunlar yaşandığını açıkladı. Sanders ayrıca savunmasında nefsi müdafaada bulunduğunu ifade eden Behenna'nın aldığı cezada askeri yüksek mahkemenin bazı çekinceleri olduğunu dile getirdiğini sözlerine ekledi.