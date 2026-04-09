ABD Başkanı Trump'tan İran'a ateşkes tehdidi

ABD ile İran savaşın 40'ıncı gününde iki haftalık ateşkes üzerinde anlaştı; müzakereler öncesi İsrail, Lübnan'a saldırdı. Süreçte kırılgan yapı devam ederken Washington ve Tahran'dan peş peşe açıklamalar geldi.

"ÇOK ACI VERİCİ OLACAK"

ABD basınından NBC News'ün haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, son açıklamasında İran'a yönelik sert ifadeler kullandı.

Trump, "İran anlaşma yapması gereken her konuda razı olmuyor ve olmalı, yoksa bu çok acı verici olacak" ifadelerini kullandı. Buna rağmen bir anlaşmaya varılabileceği konusunda iyimser olduğunu dile getiren ABD Başkanı, "Çok başarılı bir anlaşmamız olacak. Her şey çok iyi bir şekilde çözülecek" ifadelerini kullandı.

'NETANYAHU DA SÜRECE DAHİL'

Soru üzerine Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun sürece dahil olduğunu belirtti. Trump, Lübnan hattındaki gelişmelere de değinerek, "Netanyahu bu konuda sakin bir yaklaşım sergileyecek" dedi.

