ABD başkanı Trump’tan ilginç Cumhurbaşkanı Erdoğan yorumu

Watergate skandalını ortaya çıkaran gazeteci Woodward’ın çıkaracağı yeni kitabında Donald Trump’ın, Başkan Erdoğan hakkındaki yorumlarına yer verildi. Erdoğan için ‘sert biri’ tabirini kullanan Donald Trump'ın, tuhaf yorumlarına da yer verildi.

Dünyadaki haydut devletlere karşı dik duruş sergileyerek sert bir tavır takınan Recep Tayyip Erdoğan, bu duruşu ile Trump’ın dikkatini çekti. Yayımlanacak kitapta Trump’ın Başkan Erdoğan hakkındaki yorumları ise dikkat çekti.

Erdoğan’la çok iyi anlaşıyorum

ABD basınında yer alana haberlere göre, gazeteci bir gün, Trump’a; “Erdoğan’la aranız ne kadar iyi” sorusunu sordu. Trump da, “bir lider ne kadar sertse, o kadar iyi anlaşıyorum. Anladın mı? Bir gün bunu bana açıklar mısın? diye cevap veriyor.

Fox News haberde de daha önce Erdoğan için “çok iyi bir satranç oyuncusu” diyen Trump, en iyi anlaştığı liderlerden birinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu dile getirdi.