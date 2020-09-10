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Gündem ABD başkanı Trump’tan ilginç Cumhurbaşkanı Erdoğan yorumu
Gündem

ABD başkanı Trump’tan ilginç Cumhurbaşkanı Erdoğan yorumu

Ödüllü gazeteci Bob Woodward, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki yorumları çok ses getirdi. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan için, “bir lider ne kadar sertse o kadar iyi anlaşıyorum” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 11:25:00 -
ABD başkanı Trump’tan ilginç Cumhurbaşkanı Erdoğan yorumu

Watergate skandalını ortaya çıkaran gazeteci Woodward’ın çıkaracağı yeni kitabında Donald Trump’ın, Başkan Erdoğan hakkındaki yorumlarına yer verildi. Erdoğan için ‘sert biri’ tabirini kullanan Donald Trump'ın, tuhaf yorumlarına da yer verildi.

Dünyadaki haydut devletlere karşı dik duruş sergileyerek sert bir tavır takınan Recep Tayyip Erdoğan, bu duruşu ile Trump’ın dikkatini çekti. Yayımlanacak kitapta Trump’ın Başkan Erdoğan hakkındaki yorumları ise dikkat çekti.

Erdoğan’la çok iyi anlaşıyorum

ABD basınında yer alana haberlere göre, gazeteci bir gün, Trump’a; “Erdoğan’la aranız ne kadar iyi” sorusunu sordu. Trump da, “bir lider ne kadar sertse, o kadar iyi anlaşıyorum. Anladın mı? Bir gün bunu bana açıklar mısın? diye cevap veriyor.

Fox News haberde de daha önce Erdoğan için “çok iyi bir satranç oyuncusu” diyen Trump, en iyi anlaştığı liderlerden birinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu dile getirdi.

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Yorumlar

Ser ve acımasız

Trampıda makaslamışsınız. Tam cümle bir lider ne kadar sert ve acımasızsa onunla o kadar iyi anlaışyorum. Yani sertin yanında birde acımasız olacak. Yani bu bizim için iyimi kötümü bilrmiyorum... müslüman bir insan olarak acımasız değilde sert ve adil ise kelimesi daha iyi olurdu..
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serdar-1.

Trump,Suriyede bizim istediğimiz yerde olmazsanız,Tüğrkiyeye ambargo koyar ve birilerinin mal varlığını sorgularız dediğinde,anında durulmadımı.
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