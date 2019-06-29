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ABD Başkanı Trump'tan Huawei'ye izin

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamayla Çin merkezli teknoloji devi Huawei'ye resmen 'yeşil ışık' yaktı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 16:54
ABD Başkanı Trump'tan Huawei'ye izin

ABD ile Çin arasındaki gerginlik, bir süredir Huawei ürünleriyle ilgili ABD ambargosu nedeniyle şirketin zor günler geçirmesine neden oluyordu. Özellikle Google'ın Huawei ile yola devam etmeme kararı ve lisansın iptal edilmesi kullanıcıların da kafasını bulandırmış, şirketin telefon pazarındaki geleceğinde büyük bir soru işareti belirmişti.

Ancak yaşanan son gelişmeler ABD'nin Huawei'ye karşı tavrında olumlu yönde net bir değişiklik yaptığını ortaya koyuyor. Geçtiğimiz günlerde Intel ve Microsoft tarafından Huawei'ye desteğin süreceği duyurulurken, bugün ise ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Amerika merkezli şirketlerin Huawei’ye ekipman satmaya devam edebileceğini açıkladı.

"Sorun olmayacağını söyledim"

Trump, "Bunda bir sorun olmadığını söyledim. Ürünleri satmaya devam edeceğiz. Bu ürünleri üretmek zor bir iş ve biz bunu yapıyoruz." dedi. Trump'ın yaptığı açıklama net ifadeler içermese de Huawei'nin Qualcomm'dan çipset almaya devam etmesi ve Google'ın Android'ini kullanmasına izin çıkması muhtemel görünüyor.

ABD'nin tavrı yumuşadı

Huawei ABD'li teknoloji şirketlerinin en büyük alıcılarından bir tanesi. Ticaret Bakanlığı, Mayıs ayında Amerika'nın çıkarlarına zarar verdiğini düşündüğü şirketler listesine Huawei'yi eklemişti. Yaşanan gelişmeler ABD'nin Huawei'ye karşı katı olan tavrının yumuşadığını gösteriyor.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 16:54
  1. Amerika
  2. Google
  3. Japonya
  4. Japon
  5. Huawei
  6. Android
  7. Qualcomm

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