0553 313 94 23

ABD Başkanı Trump'tan flaş İran kararı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran’a ek yaptırımları öngören kararnameyi imzaladı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 18:57
ABD Başkanı Trump'tan flaş İran kararı

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a ek yaptırımları öngören kararnameyi imzaladı.

Ayrıntılar Geliyor...

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 18:57
  1. Donald Trump
  2. Trump

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'de "Ben başlattım" kavgası!
    1. CHP'de "Ben başlattım" kavgası!
    2. Eski Bakan Yücel Seçkiner vefat etti
    3. Nijerya'da 122 silahlı çete üyesi..
    4. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Prens..
    5. Bakan Kasapoğlu’ndan Yücel Seçkiner..
    6. Birleşmiş Milletler'den Mali için acil..
    7. Polisle çatışan hırsızlık zanlıları..
    8. Marcelo Goiano, Demir Grup Sivasspor’da
    9. Ekili arazi çıkan yangında küle döndü
    10. Arap ve İslam ülkelerine Yüzyılın..
    11. IMF Başkanı Lagarde Malezya'da
    12. Mikail Özerler’den altın madalya
    13. Motorine 22 kuruş zam
    14. DÜZELTME - "Motorine 29 kuruş zam"..
    15. ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri..
    16. Samsun'da uyuşturucu operasyonu
    17. Eski Spor Bakanı hayatını kaybetti
    18. Alanya’da silahlı kavga: 1 yaralı
    19. TİKA'dan Ürdün'de tarıma destek
    20. Mustafa Destici'den seçim sonuçları..
    21. LGS'de acı tablo! Milli Eğitim,..
    22. LGS Türkiye birincisi devlet okulundan
    23. Afyonkarahisar’da trafik kazası: 3 ölü
    24. Göç ve Uluslararası Koruma Projesi
    25. SPK haftalık bülteni
    26. ABD Başkanı Trump'tan flaş İran kararı
    27. Meteorolojiden flaş uyarı! Sıcaklıklar..
    28. Seri katil Rum subayına 7 kez..
    29. Kasapoğlu ve Özdemir'den UEFA Başkanı..
    30. Filistin Ulusal Konseyinden Bahreyn..
    Yusuf Kaplan'dan sert sözler: PKK darbesi bu, o ismi 2023'e hazırlıyorlar
    Yusuf Kaplan'dan sert sözler: PKK darbesi bu, o ismi 2023'e hazırlıyorlar
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    İşte İstanbul seçim sonuçları!
    İşte İstanbul seçim sonuçları!

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı