ABD Başkanı Trump'tan flaş İran kararı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran’a ek yaptırımları öngören kararnameyi imzaladı.
24 Haziran 2019 Pazartesi 18:57
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a ek yaptırımları öngören kararnameyi imzaladı.
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