ABD Başkanı Trump'tan flaş İran kararı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran’a ek yaptırımları öngören kararnameyi imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a ek yaptırımları öngören kararnameyi imzaladı. Ayrıntılar Geliyor...

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