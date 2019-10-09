ABD Başkanı Trump’tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, "ABD Türkiye'nin Suriye'ye operasyonunu onaylamıyor" dedi.09 Ekim 2019 Çarşamba 20:17
Beyaz Saray’dan “Barış Pınarı Harekatı” açıklaması yapıldı.
ABD Devlet Başkanı Donald Trump imzalı açıklamada “ABD Türkiye’nin Suriye’ye operasyonunu onaylamıyor. Bu operasyonun kötü fikir olduğunu Türkiye’ye ilettik. Bölgede ABD askeri yok. Türkiye orada bulunan sivillere zarar vermeyeceğini bize taahhüt etmiştir. Orada bulunan tutuklu IŞİD’lilerin sorumluluğu Türkiye’dedir” denildi.
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