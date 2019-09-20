0553 313 94 23

ABD Başkanı Trump'a Suudi Arabistan tepkisi

Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı Kongre üyeleri, Başkan Donald Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a ait petrol tesislerinin vurmasından sorumlu tuttuğu İran'a karşı askeri bir harekat olabileceği yönündeki açıklamalara tepki gösterdi.

20 Eylül 2019 Cuma 09:35
ABD Başkanı Trump'a Suudi Arabistan tepkisi

Suudi Arabistan'a ait petrol tesislerine yapılan saldırıların Suudi yönetiminin kendi sorunu olduğuna dikkati çeken bazı ABD'li Senato ve Temsilciler Meclisi üyeleri, Trump yönetimine olaya askeri olarak müdahil olmaması çağrısında bulundu.

Konuya ilişkin ABD basınına değerlendirmelerde bulunan Demokrat Senatör Chris Murphy, ABD ordusunun "Suudiler ve İranlılar arasındaki büyüyen bölgesel yarışta" taraf olmaması gerektiğini vurguladı.

"Suudi yönetimi ektiğini biçiyor"

Suudi yönetiminin, bölgesel istikrarsızlığın büyümesinde büyük katkısı olduğunu vurgulayan Murphy, şunları söyledi:

"Suudi yönetimi ektiğini biçiyor. 1980 ve 2000 yılları arasında Husileri marjinalleştiren Suudi yönetimi, 2015'teki çatışmaları acemice geçiştirmeye çalışmıştı. Tabii ki Husiler ve İranlıların da eli kana bulanmış durumda. Trump yönetimi, saldırıların İran tarafından yapıldığını ispatlayan bir delil varsa paylaşmalı ancak ABD, bu çekişmeye müdahil olmamalıdır."

"ABD, Suudi petrolü için savaşa girmemeli"

Demokrat Parti Virginia Senatörü TimKaine de Trump'ın İran'a askeri bir müdahaleye hazır oldukları imalarına atıfta bulunarak, "ABD, Suudi petrolünü korumak için savaşa girmemeli." dedi.

Benzer bir açıklama da Cumhuriyetçi Senatör Mitt Romney'den geldi. Romney, İran'ın saldırılardan sorumlu olduğuna inandığını ancak bu durumun ABD'nin askeri bir cevap vermesini gerektirmediğini belirtti.

Romney, "Suudi Arabistan'a İran tarafından saldırıldığı belli ancak nasıl bir cevap vereceklerini düşünmesi gerekenler Suudi yönetimidir." ifadesini kullandı.

ABD'nin "dünyanınpolisi" olmadığına vurgu yapan Romney, ABD'den milyarlarca dolarlık silah alan Suudi Arabistan'ın kendini koruyacak güce sahip olduğunu savundu.

"Diplomasinin öncülük ettiği yeni bir yol bulmalıyız"

Senatör Ben Cardin ise İran'ın siyasi olarak manipülatif girişimlerde bulunduğuna ancak Trump yönetiminin nükleer anlaşmadan çekilerek diplomatik tüm çabaları boşa çıkarttığına işaret ederek, şunları söyledi: "İki ülke arasındaki gerginlik hat safhada. Bu yüzden normalden çok daha fazla dikkatli olmamız gerekiyor. Savaş bir çözüm değil. Hiçbir ülkenin istemeyeceği uzun ve yıkıcı bir savaşı engellemek için ilişkilerin onarılması gerekiyor. Ulusal güvenlik çıkarlarımıza aykırı bir çatışma içinde olabiliriz. Bu yüzden diplomasinin öncülük ettiği yeni bir yol bulmalıyız."

"Amerikan halkına hizmet etmek için yemin ettim..."

Demokratların 2020 Başkanlık aday adaylarından Temsilciler Meclisi vekili Tulsi Gabbard, Amerikan Fox News kanalına yaptığı açıklamada, Trump hükümetine Suudi Arabistan'a destek verdiği için tepki gösterdi.

Trump hükümetinin Suudi Arabistan'a yönelik politikalarıyla Amerikan halkını utandırdığını savunan Gabbard, şu değerlendirmede bulundu: "Trump'ın, Amerikan halkını ve askerini Suudi Arabistan'dan talimat bekleyen köleler durumuna sokması utanç verici. Ben eski bir askerim. Hem askerken hem de vekil iken ABD yasalarını korumak ve Amerikan halkına hizmet etmek için yemin ettim. Suudiler için değil. Bu bağımsızlığımızdan feragat etmektir."

Gabbard, Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilme stratejisinin başarısız olduğunu ve tekrar başkan seçilmesi durumunda İran ile yeni bir nükleer anlaşma sağlayarak, bu nükleer silahlara sahip olmasını engelleyeceğini sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 09:35
  1. Suudi Arabistan
  2. Chris Murphy
  3. ABD
  4. Trump

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den tehlikeli Rusya açıklaması: Vururuz!
    1. ABD'den tehlikeli Rusya açıklaması:..
    2. Egemen Bağış nerenin büyükelçisi oldu?..
    3. Mehmet Hakan Dursun kimdir? Mehmet..
    4. Konyalı anne Yıldız: evladımı ölü ya..
    5. Sunucunun donduğu an!..
    6. ABD Başkanı Trump'a Suudi Arabistan..
    7. Dursun Uyar kimdir? Dursun Uyar Sağlık..
    8. Feci olayı kötü koku ortaya çıkardı
    9. Dev tatbikatta bu kez balistik füze..
    10. Şaşırtan görüntü! Onu hiç yalnız..
    11. Pratik beslenme çantası tarifleri
    12. Sağlık Bakanlığı son atama Resmi..
    13. Samsung Galaxy A80'in Türkiye fiyatına..
    14. Otomobil dere yatağına uçtu: 4 kişi..
    15. Avrupa'da kara hafta! 3 mağlubiyet 1..
    16. İşte Egemen Bağış'ın yeni görevi
    17. Fehmi Rasim Çelik kimdir? Fehmi Rasim..
    18. Akit skandalı yazdı eğitmenler eyleme..
    19. Öner Özgür kimdir? TCDD Genel Müdür..
    20. Dolarda FED etkisi! Yönünü değiştirdi...
    21. Pençe-3 Harekatı'nda 5 terörist daha..
    22. Doğuş Otomotiv: İddialar asılsız
    23. Veysi Kurt kimdir? TCDD Taşımacılık..
    24. Yazıcıoğlu davasında dikkat çeken..
    25. Suudi Arabistan'dan İran'a karşı..
    26. Adalet Bakanlığına sözleşmeli 29..
    27. 74 muvazzaf askere FETÖ'den yakalama..
    28. TCDD Genel Müdürlüğü'ne atama
    29. Yunus Emre Ayözen kimdir? Yunus Emre..
    30. TSK'daki FETÖ'cülere bir darbe daha!
    Kulisleri sallayacak sürpriz gelişme! Ali Babacan en çok o partide karşılık buldu
    Kulisleri sallayacak sürpriz gelişme! Ali Babacan en çok o partide karşılık buldu
    EYT'de kritik gelişme! Cumhurbaşkanlığı olumlu karşıladı
    EYT'de kritik gelişme! Cumhurbaşkanlığı olumlu karşıladı
    Türkiye'den müthiş hamle! Akar duyurdu...
    Türkiye'den müthiş hamle! Akar duyurdu...
    Bunlar nasıl gazi? Sunucuyu başörtülü diye protesto ettiler
    Bunlar nasıl gazi? Sunucuyu başörtülü diye protesto ettiler
    İmamoğlu'ndan bir skandal daha! Sakal yasaklandı, mescid kapatıldı
    İmamoğlu'ndan bir skandal daha! Sakal yasaklandı, mescid kapatıldı

    Günün Karikatürü

    20 Eylul 2019
    Selçuk Bayraktar yanına gelen vatandaşın isteğini kırmadı
    Selçuk Bayraktar yanına gelen vatandaşın isteğini kırmadı
    AK Parti'de bir istifa daha ! Ahmet Davutoğlu ile devam edecekler
    AK Parti'de bir istifa daha ! Ahmet Davutoğlu ile devam edecekler