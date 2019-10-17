ABD Başkanı Trump yine alay konusu oldu! İtalya Cumhurbaşkanı şaştı kaldı!

ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında sarf ettiği sözlerle alay konusu oldu. Trump'ın gafları sosyal medyada da gündem oldu.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya 'Mozzarella' diyen Trump ayrıca, iki ülke arasındaki ortaklığın ise 'Antik Roma'ya dayandığını' söyledi.

"Antik Roma İmparatorluğu’na dayanan..."

Trump, "Amerika Birleşik Devletleri ve İtalya, binlerce yıl öncesine, Antik Roma İmparatorluğu’na dayanan ortak bir kültürel ve politik mirasla birbirine bağlı" ifadelerini kullandı.

Trump'ın bu sözleri ise sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı ve alay konusu haline geldi.