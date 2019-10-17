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ABD Başkanı Trump yine alay konusu oldu! İtalya Cumhurbaşkanı şaştı kaldı!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği basın toplantısında bir gafa imza attı.

17 Ekim 2019 Perşembe 12:23
ABD Başkanı Trump yine alay konusu oldu! İtalya Cumhurbaşkanı şaştı kaldı!

ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında sarf ettiği sözlerle alay konusu oldu. Trump'ın gafları sosyal medyada da gündem oldu.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya 'Mozzarella' diyen Trump ayrıca, iki ülke arasındaki ortaklığın ise 'Antik Roma'ya dayandığını' söyledi.

"Antik Roma İmparatorluğu’na dayanan..."

Trump, "Amerika Birleşik Devletleri ve İtalya, binlerce yıl öncesine, Antik Roma İmparatorluğu’na dayanan ortak bir kültürel ve politik mirasla birbirine bağlı" ifadelerini kullandı.

Trump'ın bu sözleri ise sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı ve alay konusu haline geldi.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 12:23
  1. Donald Trump
  2. İtalya
  3. Sergio Mattarella
  4. Beyaz Saray

YORUM YAZ

  • CashifCashif22 dk önce
    Mozarella...hahaha... yav öldüm gülmekten. Allah iyiliğinizi versin.
  • juhgjuhg36 dk önce
    yav abd koloni olarak kurulmamışmı abd kolonilerden doğmuş 300 yıldır var olan devlet nasıl ta antik romaya dayanıyor nasıl oluyor salak trump aptal gerizekalı beyinsiz olmaz olası abd ve kukla sözde başkanları
  • Alperen Alperen 44 dk önce
    Doğru söylemiş adam. Yani antik vahşi romda bugünkü Amerika gibi değilmiy di???
  • lkjlkj55 dk önce
    salak alçak trump sizin tarihiniz antik romaya kadar yetişirmi roma sizin gibi ülkeleri 10 100katlar sizin geçmişinizde kaç tane tarihi imparatorluk devlet var gerizekalı salak trump
  • Mesut SarpMesut Sarp1 sa önce
    Al işte Tramp. Koca italya Cumhurbaşkanının adını peynir yapıp, Roma imparatorlugunun battıgı tarihlerden cok sonra kurulan ABDyi de politik mirasla baglamasıda kendi kültür ve bilgisizliginin ve para zenginliginin vermiş oldugu şımarıklılıgı. Düşünün Trampın Türk benzeri Agaoglu !
  • milletmillet1 sa önce
    Bu salaklar kendilerinifilmlerde yarattıkları dünyayı kurtaran aptal kahramanlar zannediyorlar. K.. çlarından uydurdukları tarihe de inanmaya başladılar
  • YÜKSELYÜKSEL1 sa önce
    tam bir sovmen

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