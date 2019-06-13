0553 313 94 23

ABD Başkanı Trump: “Yabancı bir hükümet, rakibim aleyhine bilgi verirse dinlerim”

ABD Başkanı Donald Trump, yabancı bir hükümetin kendisine 2020 yılında yapılacak seçimde sırasında rakibi hakkında işine yarayacak bilgilerle yaklaşması durumunda onları dinleyeceğini söyledi.

13 Haziran 2019 Perşembe 11:34
ABD Başkanı Trump: “Yabancı bir hükümet, rakibim aleyhine bilgi verirse dinlerim”

ABD Başkanı Donald Trump, yabancı bir hükümetin kendisine 2020 yılında yapılacak seçimde sırasında rakibi hakkında işine yarayacak bilgilerle yaklaşması durumunda onları dinleyeceğini söyledi. Bu temasının FBI’a bildirmesine gerek olmadığını açıklayan Trump’ın ifadeleri tartışma başlattı.


ABC News kanalında katıldığı röportajda ABD Başkanı Donald Trump’ın, 2020 yılında yapılacak Başkanlık Seçimlerinde rakibi için yabancı bir devletin birimlerinin kendisine gelecek bilgiye yönelik “Dinlemek isteyebileceğinizi düşünüyorum. Dinlemede yanlış bir şey yok” ifadelerini kullanması dikkat çekti. ABD Başkanı, başka bir ülke tarafından böyle bir hareketin seçimi etkileyebileceğine yol açacağı fikrinin ise önemsiz olduğunu belirtti.


Çünkü ABD yasalarına göre seçim kampanyası sürecinde bilerek yabancı kaynaklardan değerli bilgiler istemek veya kabul etmek suç.


Kongre Adli Yönetim Kurulu Başkanı Jerry Nadler, “Başkanın, Amerikan seçimlerinde yabancı bir güce borçlu olmaya istekli olduğunu açıkça söylemesini duymak çok şok edici” sözlerini kullandı.


Trump ve başkan seçildiği 2016’daki kampanyası, Ruslarla temasları olduğu iddiasıyla yoğun bir inceleme altına alınmıştı. Konuya ilişkin özel bir soruşturma yürütülürken, Trump’ın başkanlıktan alınması bile gündeme gelmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 11:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kiraz yüklü tır seyir halinde alev aldı, küle döndü
    1. Kiraz yüklü tır seyir halinde alev..
    2. Başkan Aras; “Hepimizin ortak paydası..
    3. Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yakalama..
    4. 1.Dar Bölge Yol Bisikleti Türkiye..
    5. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "15..
    6. Aranma motorunda ilk sıradakine çok..
    7. AKİP’in başarılı öğrencilerine..
    8. Köyceğiz’de gelenek değişmedi: Göle..
    9. Spor Toto BAL 2018-2019 sezon sonu..
    10. Almanya'da yıllık enflasyon mayısta..
    11. TİKA'dan Pakistanlı ihtiyaç..
    12. Kaspersky, dolandırıcılar tarafından..
    13. Jandarmadan okul ve servis araçlarına..
    14. Polisten çocuklara açık umum yerler..
    15. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    16. Polisten servis araçlarına denetim
    17. İstanbul'da fuhuş operasyonu
    18. Bakan duyurdu! 'İmar barışı' ile..
    19. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat..
    20. MEB'den velilere "yaz tatili etkinlik"..
    21. İş bulamayan mühendis ‘diplomalı’..
    22. Osmaniye’de tekvando seçmeleri
    23. Galatasaray Doğa Sigorta'da ayrılık
    24. Vayu Kasırgası Hindistan’a yaklaşıyor:..
    25. Letonyalı turist sayısında yüzde..
    26. "Yeni destek programımızda önceliği..
    27. Türk Kızılayı Soma’da 885 ailenin..
    28. İl Sağlık Müdüründen kazada yaralanan..
    29. Yaz Spor Okullarında hedef 100 bin
    30. Kapadokya’da turistler balon turu için..
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    HDP’li vekil itiraf etti! Bizi hendeklere onlar soktu
    HDP’li vekil itiraf etti! Bizi hendeklere onlar soktu
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı