ABD Başkanı Trump, ülkedeki tüm Boeing 737 Max 8 ve Max 9 tipi uçakların ikinci bir talimata kadar uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı.
IHAAW222032-SIY/13-03-2019- ABD Başkanı Trump, ülkedeki tüm Boeing 737 Max 8 ve Max 9 tipi uçakların ikinci bir talimata kadar uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı.13 Mart 2019 Çarşamba 22:25
IHAAW222032-SIY/13-03-2019- ABD Başkanı Trump, ülkedeki tüm Boeing 737 Max 8 ve Max 9 tipi uçakların ikinci bir talimata kadar uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı.13.03.2019 22:20:32TSINNNN
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