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Aktüel ABD Başkanı Trump oyunu Florida'da kullandı
Aktüel

ABD Başkanı Trump oyunu Florida'da kullandı

Yeniakit Publisher
2020-10-24 18:56:41 -
ABD Başkanı Trump oyunu Florida'da kullandı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri için erken oyunu Florida eyaletinde kullandı.

ABD Başkanı Trump, seçimlere 10 gün kala ikamet adresinin bulunduğu eyalet olan Florida'da oy verdi.

Geçen yıl ikamet adresini New York'tan Florida'ya taşıyan Trump, sabah saatlerinde gittiği West Palm Beach'teki bir halk kütüphanesinde bulunan seçim merkezinde oyunu kullandı.

Erken oy kullanmaya izin verilen Florida'da sandık başına giden Trump, burada yaptığı açıklamada, "Adı Trump olan birine oy verdim. Postayla oy kullanmayla kıyaslanırsa, sandık başında oy kullanmak çok çok daha güvenli." yorumunu yaptı.

Açıklamasının ardından Florida, Ohio ve Wisconsin eyaletlerinde 3 farklı seçim etkinliğine katılmak üzere kütüphaneden ayrılan Trump'a, taraftarları slogan ve pankartlarla destek verdi.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak 59. başkanlık seçimleri için pek çok eyalette erken oy kullanma süreci başlarken, şu ana kadar en az 50 milyon kişinin postayla ya da sandık başına giderek oyunu kullandığı bildiriliyor.

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