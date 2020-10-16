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Dünya ABD Başkanı Trump destekçilerinden 'Rabia' simgesi
Dünya

ABD Başkanı Trump destekçilerinden 'Rabia' simgesi

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine hazırlanan Başkan Donald Trump mitinglerine kaldığı yerden devam ediyor. Kuzey Carolina'da Trump destekçileri 'Rabia' simgesi haline gelen işareti yaparak Trump'a destek verdiler.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 22:36:00 - 2020-10-16 22:37:11

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine az bir süre kala, mevcut Başkan ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, mitinglerine kaldığı yerden devam ediyor.

Koronavirüse yakalandıktan sonra kısa sürede tedavi olarak atlatan Trump seçim hazırlıklarını sürdürüyor Trump, son mitingini yüzlerce destekçisinin katılımıyla Kuzey Carolina eyaletinde gerçekleştirdi.

Trump, Twitter'dan paylaştı

Mitingden bir görüntüyü Twitter hesabından paylaşan Trump, "Teşekkürler Kuzey Carolina, yoldayım" notunu düştü. ABD Başkanı, paylaşımında "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" anlamına gelen "MAGA" etiketini kullandı.

'Trump destekçilerinden 'Rabia' işareti

Başkan'ın paylaştığı videoda, Trump destekçileri 'Rabia' simgesi haline gelen,  dört işareti yaptı. Seçmenin "4 yıl daha" sloganı attığı duyuldu.

 

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