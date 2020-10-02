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Aktüel ABD Başkanı Trump, danışmanının Kovid-19'a yakalanmasının ardından, kendisinin test sonucunu beklerken karantina sürecine başlayacağını duyurdu.
Aktüel

ABD Başkanı Trump, danışmanının Kovid-19'a yakalanmasının ardından, kendisinin test sonucunu beklerken karantina sürecine başlayacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 05:56:59 -
ABD Başkanı Trump, danışmanının Kovid-19'a yakalanmasının ardından, kendisinin test sonucunu beklerken karantina sürecine başlayacağını duyurdu.
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