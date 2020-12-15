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Aktüel ABD Başkanı Trump Adalet Bakanı Barr'ın 23 Aralık'ta görevinden ayrılacağını açıkladı
Aktüel

ABD Başkanı Trump Adalet Bakanı Barr'ın 23 Aralık'ta görevinden ayrılacağını açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-12-15 02:02:45 -
ABD Başkanı Trump Adalet Bakanı Barr'ın 23 Aralık'ta görevinden ayrılacağını açıkladı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Adalet Bakanı Bill Barr'ın 23 Aralık'ta görevinden ayrılacağını ve bu göreve, vekaleten Adalet Bakanı Yardımcısı Jeff Rosen'ın geleceğini duyurdu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Barr ile bugün Beyaz Saray'da bir toplantı yaptığını belirterek, ikisinin iyi bir ilişkisi olduğunu ve Barr'ın "çok iyi iş" çıkardığını belirtti.

Barr'ın yazdığı istifa mektubuna da mesajında yer veren Trump, "Mektuba göre Barr, tatil günlerini ailesi ile geçirmek için Noel'den önce görevinden ayrılacak. Önemli bir kişi olan Adalet Bakan Yardımcısı Jeff Rosen, Adalet Bakanı vekili olacak." ifadelerini kullandı.

Trump, Richard Donoghue'nin de Rosen'dan boşalan Adalet Bakanı yardımcılığı koltuğuna oturacağını açıkladı.

- Trump, Hunter Biden'a soruşturma açmaması nedeniyle Barr'ı eleştiriyordu

ABD Başkanı Donald Trump uzun süredir Barr'ı, Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Çin ve Ukrayna ile ilişkileri ile ilgili soruşturmayı 3 Kasım'daki seçimlerden önce açmamasından dolayı eleştiriyordu.

Ayrıca Trump, Barr'ın "seçimlerde hile yok" minvalindeki açıklamalarını da sert bir dille eleştirmiş ve Barr'ın kendilerine destek olmadığını öne sürmüştü.

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