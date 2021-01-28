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Dünya ABD Başkanı Joe Biden'ın kalemle imtihanı dalga konusu oldu
Dünya

ABD Başkanı Joe Biden'ın kalemle imtihanı dalga konusu oldu

ABD Başkanlığı'na geldikten sonra art arda yeni kararlara imza aran Başkan Joe Biden'ın, kalemle imtihan yaşadığı anlar sosyal medyada dalga konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 21:48:00 -

Siyasi kariyerinde birçok skandala ve gaflara imza atan ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, 4 yeni kararnameye imza attıktan sonra elindeki kalemi ceketinin cebine koymakta başarısız olunca ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Biden'ın kalemle imtihanı

ABD'de sık sık sakarlıklarıyla gündeme gelen Donald Trump'ın ardından göreve gelen yeni Başkan Joe Biden da cebine koymayı beceremediği kalemle gündemde.Sosyal medyada geniş yankı uyandıran görüntülerde Biden, kalemini ceketinin cebine koymakta başarılı olamayınca pantolonun cebine koyuyor.

Manşetlere düşen gafları

Biden siyasi kariyerinde skandallara ve gaflara da imza attı. 8 kadın uygunsuz davranışları nedeniyle Biden'dan şikayetçi oldu. Saç koklama huyu nedeniyle de manşetlere çıktı. Unutkanlığı da başına dert oldu. Bir ara Barack Obama'nın adını unuttu, onu "Barack Amerika" diye sahneye çağırdı. Belden aşağısı felçli Missouri Senatörü Chuck Graham'dan ayağa kalkmasını istedi.

4 yeni kararnameye imza attı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede olduğu gibi iklim değişikliğiyle mücadelede de birlikte hareket edilmesi gerektiğinin altını çizen Biden, "iklim değişikliği" başlığında üç resmi karara imza attı. Biden ayrıca, federal kurumlara veri ve bilime dayanan kararlar alınması emrini veren bir bildiri imzaladı.

 

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Yorumlar

Ufuk

Amma meraklısınız şu bidondan bahsetmeye ya
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