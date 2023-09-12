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Dünya ABD Başkanı Joe Biden'ın azli için düğmeye bastılar
Dünya

ABD Başkanı Joe Biden'ın azli için düğmeye bastılar

Yeniakit Publisher
2023-09-12 20:07:00 -
ABD Başkanı Joe Biden'ın azli için düğmeye bastılar

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, ABD Başkanı Joe Biden hakkında görevi kötüye kullanma soruşturması açılması çağrısında bulundu.

Kararı basın toplantısıyla duyuran McCarthy, Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilerin Biden hakkında "ciddi ve güvenilir" iddialar öne sürdüğünü, azil soruşturmasının ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesi Başkanı James Comer tarafından yürütüleceğini bildirdi.

Mccarthy: Resmi azil soruşturması çağrısı yapıyorum

Kararı kolay bir şekilde almadığını ve partisiyle alakası olmadığını ifade eden Cumhuriyetçi McCarthy, "Temsilciler Meclisi Komitesine Başkan Biden hakkında görevi kötüye kullanma nedeniyle resmi azil soruşturması açılması çağrısında bulunuyorum." diye konuştu.

McCarthy, Biden'ın Başkan Yardımcılığı döneminde görevini kötüye kullandığını ve bu vesileyle oğlu Hunter Biden'ın babasının görevini iş ilişkilerinde imtiyaz elde etmek için kullandığını iddia etti.

Biden'ın ailesine özel muamele iddiası

Biden'ın Başkanlık döneminde de "ailesine özel muamele" edildiğini savunan McCarthy, "Amerikan halkının kamu görevlerinin satılık olmadığını bilmesi gerekiyor." dedi.

McCarthy, süreci elde edilen delillerin belirleyeceğini kaydetti.
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