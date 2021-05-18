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Dünya ABD Başkanı Joe Biden'dan ateşkes açıklaması
Dünya

ABD Başkanı Joe Biden'dan ateşkes açıklaması

Siyonist İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırı nedeniyle ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı görüşmede ateşkesi desteklediğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 00:37:00 - 2021-05-18 00:50:46
ABD Başkanı Joe Biden'dan ateşkes açıklaması

ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesinde, bölgede ateşkes sağlanmasını desteklediğini bildirdi. Tüm dünyada istediğini yaptırmak için her türlü ekonomik yaptırımları devreye sokan ABD'nin iki yüzlü tavrı bir kez daha ortaya çıktı. İsrail'in zalim eylemleri karşısında sesi çıkmayan ABD bir şey yaptık dedirtmek için sahte diplomatik temaslarda bulunuyor. Oyalama taktiğini uygulayan ABD İslam ülkelerinden gelecek tepkileri en aza indirmek için göstermelik girişimlerde bulunuyor.

212 kişi şehit oldu

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

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Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi şehit oldu, 1400 kişi yaralandı.

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