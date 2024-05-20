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Dünya ABD Başkanı Joe Biden katil Netanyahu'ya sahip çıktı
Dünya

ABD Başkanı Joe Biden katil Netanyahu'ya sahip çıktı

Yeniakit Publisher
2024-05-20 21:57:00 -
ABD Başkanı Joe Biden katil Netanyahu'ya sahip çıktı

ABD Başkanı Joe Biden, UCM Başsavcısı Kerim Han'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilişkin yakalama kararı başvurusu hakkında açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Biden, yazılı bir açıklama yaparak UCM Başsavcısı Han'ın kararına tepki gösterdi ve kararı kabul etmediklerini ifade etti.

Biden, açıklamasında, "UCM Başsavcısı'nın İsrailli liderlere karşı yaptığı yakalama kararı başvurusu utanç verici. Bu başsavcı her ne karar alırsa alsın İsrail ile Hamas'ı bir tutmak mümkün değildir. İsrail'in güvenliğine yönelik tehditlere karşı daima onun yanında duracağız." değerlendirmesini yaptı.

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